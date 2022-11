Ecco i pantaloni Mango presi d’assalto dalle influencer!

Se volete essere alla moda, dovete sapere quali sono i prodotti di tendenza. I pantaloni Mango con stampa animalier hanno riscosso un grande successo: la stampa animalier è quella che spicca ancora una volta tra le influencer. Questi pantaloni Mango sono dritti e fanno un figurone, sia per un’uscita casual che per quella cena in cui bisogna essere di tendenza.

Come sono i pantaloni di Mango

Da Maria Pombo ad Alice Campello, le influencer hanno ceduto al fascino di questi pantaloni che troverete da Mango. Sono jeans comodi, con stampa animalier, in 100% cotone stile denim. Hanno vita alta, cinque tasche, passanti per la cintura e chiusura con zip e bottoni.

Mango informa che i capi etichettati come Committed sono prodotti realizzati con fibre e/o processi produttivi sostenibili, riducendo così il loro impatto ambientale. L’obiettivo dell’azienda è quello di sostenere l’implementazione di pratiche più rispettose dell’ambiente, aumentando così il numero di capi sostenibili nella sua collezione.

Come abbinare i pantaloni Mango

È molto facile, perché si abbinano a tutto ciò che si vuole indossare. Da un lato, con un blazer e un maglione nero come proposto da Mango, anche se Maria Pombo lo indossa con un maglione a coste marrone e Alice Campello con un maglione ecru e una giacca sopra. Ottimi anche con stivali alti, sia neri che marroni, i colori che si abbinano meglio a questo capo. E per le vostre feste potete indossare un’ampia varietà di giacche di stoffa, camicette, T-shirt e tacchi alti. La migliore è la t-shirt con stampa animalier che si abbina perfettamente ai pantaloni per creare un outfit armonioso; questa t-shirt è realizzata in tessuto a maglia, elastica, con design dritto e scollo rotondo. Il prezzo è di 19,99 euro.

Quanto costano questi pantaloni con stampa animalier?

Questi sofisticati pantaloni hanno un prezzo di 39,99 euro e sono disponibili in diverse taglie.

Sappiamo che tutto ciò che viene indossato dalle influencer a volte è esaurito, quindi bisogna essere veloci quando si tratta di acquistare certi capi che sono top e che tutti vogliono. È il caso di questi pantaloni Mango.

