Pantaloni bianchi in pelle di Stradivarius a €25,99

L’effetto pelle è ovunque. L’abbiamo visto sulle passerelle e ora ci sono abiti in questo stile in tutti i nostri negozi preferiti. Ora è possibile acquistare i pantaloni bianchi in pelle da Stradivarius: siamo sicuri che li amerete, soprattutto perché danno un colore un po’ diverso alle giornate più grigie dell’autunno.

I pantaloni bianchi in pelle di Stradivarius

Stradivarius ha uno dei pantaloni più trendy del momento. Offre molte opzioni per poter indossare questo look diverso nelle varie stagioni, come quelle più fredde. Il pantalone effetto pelle in bianco è un modello culotte. I pantaloni culottes bianchi effetto pelle sono comodi e snellenti, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per andare ovunque nel miglior modo possibile.

Parliamo di un pantalone a vita alta con gamba larga. Ha anche una chiusura con zip e bottoni sul davanti e non è disponibile solo in bianco, ma anche in altri colori.

Materiali: tessuto esterno 50% poliestere e 50% poliuretano, due materiali che sostituiscono la vera pelle in modo da avere capi più sostenibili. Ci prendiamo cura dell’ambiente senza dover scegliere di indossare pelle animale; i negozi sono sempre più consapevoli di questo problema e offrono l’effetto pelliccia praticamente in tutti i loro capi.

Come abbinare i pantaloni bianchi in pelle?

Con molti capi in nero e anche in altre tonalità che daranno vita a questa stagione autunnale. Ne abbiamo diversi esempi sullo stesso sito: il cappotto lungo in pelle a 79,99 euro; la T-shirt con colletto Perkins a 12,99 euro; la borsa a tracolla trapuntata a 15,99 euro; gli stivaletti stretch con plateau al prezzo di 35,99 euro.

In due colori a scelta

I pantaloni in pelle sono disponibili in due colori diversi. Da un lato il bianco, più originale e vivace. E dall’altra parte, il nero, che come sapete sta bene con tutto e con tutti i colori.

Quanto costa questo capo d’abbigliamento

Si acquista sul sito web di Stradivarius, con un semplice clic. Il prezzo è di 25,99 euro e le taglie ora disponibili sono 32, 34, 36 e 44. Per le altre taglie, potete fare due cose: controllare che l’articolo sia presente nel negozio fisico, oppure inviare un’e-mail a Stradivarius per essere avvisati quando il capo e la taglia saranno nuovamente disponibili. Non perdete tempo!

