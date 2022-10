Pallone d’Oro 2022: perché gli exploit di Real Madrid e Francia di Karim Benzema lo rendono il favorito schiacciante

Il Pallone d’Oro della prossima settimana sarà il 66° nella storia del premio e ci sono stati quattro giocatori francesi nella storia a ricevere il prestigioso premio individuale. Puoi seguire l’azione dal vivo su Paramount+.

Raymond Kopa del Real Madrid è stato il primo nel 1958, poi tre titoli consecutivi per Michel Platini della Juventus tra il 1983 e il 1985, Jean-Pierre Papin dell’Olympique de Marseille è stato il successivo nel 1991 con Zinedine Zidane della Juve l’ultimo vincitore francese nel 1998. Vieni lunedì sera a Theater du Chatelet, potrebbe esserci un nuovo nome aggiunto all’elenco dei campioni del Pallone d’Oro dal paese di origine del premio.

Karim Benzema del Real ha prodotto probabilmente la migliore stagione della sua carriera nel 2021-22, con i giganti spagnoli che hanno vinto la 14a UEFA Champions League, la 35a Liga e la 12a Supercopa de Espana a livello di club. Sulla scena internazionale, Benzema ha festeggiato il suo primo trofeo con la Francia in UEFA Nations League completando la rimonta dopo anni di assenza dai Bleus a seguito di una scandalo di ricatti ben documentato che coinvolge Mathieu Valbuena.

Dire che Benzema è stato la chiave dei successi sia del Real che della Francia è un eufemismo visti alcuni dei gol che ha segnato in alcune delle partite più importanti e in verità, è difficile creare un argomento per qualsiasi individuo al di fuori dei 34 anni- vecchio.

L’ex giocatore dell’Olympique Lyonnais ha già festeggiato il suo primo titolo Pichichi, che viene assegnato ogni stagione al capocannoniere della Liga, con i 27 gol di Benzema in 32 partite sufficienti a porre fine alla serie di sei vittorie consecutive del Barcellona con cinque di quelle appartenenti al defunto Lionel Messi. Tuttavia, il Real ha vinto comodamente la sua ultima corona spagnola con 13 punti di vantaggio sui suoi acerrimi rivali catalani, ed è stato in Champions League che Benzema ha davvero sottolineato il suo status di talismano con 15 gol.

Molti dei gol del francese sono arrivati ​​​​in momenti cruciali con la sua tripletta che ha ribaltato le sorti contro il Paris Saint-Germain di Kylian Mbappe negli ottavi e un altro triplete che ha assicurato che il Real ha trionfato sul Chelsea nei quarti di finale. Tre dei sei gol in semifinale dei Los Blancos contro il Manchester City sono arrivati ​​anche da Benzema quando una manna d’oro di 11 gol si è conclusa con gli uomini di Carlo Ancelotti che hanno organizzato una finale del Liverpool vinta dal gol in solitario di Vinicius Junior allo Stade de France.

Il numero 9 del Real è stato anche fondamentale nel primo successo stagionale del club con i gol contro Barca e Athletic Club per cucire un’altra corona di Supercopa. L’importanza di Benzema non si è limitata nemmeno al Real, con la Francia che ha rivendicato il secondo titolo della Nations League battendo il Belgio 3-2 e poi la Spagna 2-1 in cui l’uomo del Real ha anche contribuito con gol decisivi.

A parte la Copa del Rey, non c’è molto altro che Benzema avrebbe potuto fare o vincere per rafforzare la sua mano in vista di questo Pallone d’Oro. Che sia francese è semplicemente una coincidenza ora che il premio è tornato sotto il padiglione France Football: non c’è dubbio che si sia esibito probabilmente al di sopra di ogni competizione contribuendo anche al successo collettivo.

Il terzo posto di Franck Ribery nel 2013 dopo il successo con il Bayern Monaco è stato accolto con clamore che impallidirebbe al confronto se Benzema non avesse vinto il primo premio qui con molti che già consideravano il successo della stella del Real una conclusione scontata. In caso di successo, Benzema seguirà le orme del compagno di squadra delle Merengues Luka Modric, vincitore del 2018.

