Pallamano e ciclismo al Salon de l’Agriculture: la sfida del mercato sportivo di Lidl

Iniziamo la nostra edizione di EchoSport News con solidarietà e una migliore convivenza, temi cari a Sam Berrandou e alla città di Saint Denis. Con questo spirito, l’associazione All inclusive e l’ufficio sportivo della città di St Denis hanno organizzato un incontro dedicato all’inclusione delle persone con autismo con l’impegno dell’ex campione di pugilato thailandese Sam Berrandou, figura locale che lavora per unire lo sport e istruzione.

L’evento avrà riunito quasi 600 persone al Palais des Sports con la presenza di molte associazioni sportive coinvolte nel tema insieme a relatori di fama come i campioni Djimé Coulibaly, Jo Prestia, Kamel Amrane, Malik Sylla, l’artista fotografo Karim de la Plaine e molti altri di varia provenienza. Le famiglie hanno risposto in gran numero per lanciare un messaggio di solidarietà e di mutuo soccorso attraverso lo sport, un linguaggio universale e unanime.

L’invio di messaggi forti è ciò che Lidl si sforza di ottenere. Comunicazione e marketing, ormai da diversi anni, si affidano a una nuova immagine rivolta al consumatore e ai dipendenti. Consumare insieme in modo responsabile e solidale è una delle sfide raccolte dal brand. Per rispondere a questa strategia internazionale, Lidl France ha investito nello sport e si è impegnata nella pallamano tricolore con un aumento di potere dal 2015.

La sponsorizzazione di Lidl continua a crescere a livello internazionale, come Lidl France, il cui impegno per la pallamano francese è cresciuto dal 2015. Dopo i campionati del mondo in Francia nel 2017, in Germania nel 2019 e gli Europei 2018 in Croazia, LIDL è diventata partner di EHF EURO 2020 lo scorso gennaio. Sul versante Lidl International, è atteso per luglio sulle strade della Francia il rinnovo dell’impegno con la squadra ciclistica Deceuninck – Quick-Step. L’opportunità di promuovere una dieta equilibrata promuovendo frutta e verdura ma anche chi li produce. Valori condivisi come spiegano Michel Biero, Direttore Esecutivo Acquisti e Marketing di Lidl France e il campione francese Julian Alaphilippe, uno dei ciclisti francesi più talentuosi.

Prima di diventare un campione, sei un anonimo, un appassionato di sport. Ed è proprio ai nostri giovani, per certi campioni in erba, che l’UNSS si interessa. L’occasione per mettere in luce l’All Star Perche By Quartus conclusa da pochi giorni e durante il quale i giovani diplomati UNSS Bordeaux Academy e Unss Clermont Ferrand hanno potuto beneficiare di un corso senza eguali. Infatti, per questo evento, hanno avuto un maestro d’eccezione: Renaud Lavillenie che altro non è che l’ambasciatore dell’Unione Nazionale Sport Scolastici. L’occasione anche per garantire il lancio del Bando Ethic’Action i cui premi dovrebbero essere assegnati al Senato.

E una cifra ora che la Federazione francese dello sport d’impresa ci ricorda per prendere coscienza del lavoro che resta da fare in questo ambito. Solo un’azienda su quattro offre ai propri dipendenti un’attività sportiva. Tuttavia, secondo uno studio Opinion Way, quasi l’80% dei dipendenti desidera praticare un’attività fisica o sportiva sul posto di lavoro. Per poter rispondere a questa domanda ea un imperativo che coniuga benessere sul lavoro e produttività con la lotta alla sedentarietà, la FFSE sta realizzando diverse iniziative ed in particolare offerte chiavi in ​​mano.

Uno dei prossimi incontri sul tema si terrà l’11 marzo a Gonesse: il Forum du Sport d’Entreprise con Casal Sport e la presenza in particolare della medaglia olimpica Sarah Ourahmoune, oggi business manager e vicepresidente del CNOSF. L’occasione anche per ascoltare Frédéric Delannoy, DTN della FFSE alla tavola rotonda “Come impostare una politica sportiva negli affari” a cui parteciperà anche Brice Chapignac, co-fondatore di Squadeasy. In programma anche soluzioni digitali per lo sport aziendale e chiavi di lettura per unire i dipendenti all’organizzazione di un evento sportivo. Segna i tuoi diari.

