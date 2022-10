Padres, Braves, un’oca vincono i giochi NLDS, oltre a vedere in anteprima il Thursday Night Football

Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

IL SAN DIEGO PADRES E QUELLA OCA

Per vincere nella postseason, hai bisogno che le tue stelle giochino come le stelle e le tue non stelle per… anche giocare come le stelle nei momenti chiave. Il Padri roster lo ha fatto in una vittoria per 5-3 in Gara 2 sul Dodgers che ha caratterizzato un po’ di tutto.

Manny Machado colpire un assolo fuori campo nel primo inning e un Doppio RBI nel terzo inning per far partire l’attacco dei Padres.

colpire un assolo nel primo inning e un nel terzo inning per far partire l’attacco dei Padres. Pareggiata 3-3 nel sesto, Jurickson Profar ha colpito il singolo di via libera per San Diego. Jake Cronenworth ha aggiunto un fuoricampo da solista nell’ottavo inning.

ha colpito il singolo di via libera per San Diego. ha aggiunto un fuoricampo da solista nell’ottavo inning. Josh Hader convertito un salvataggio di quattro out.

convertito un salvataggio di quattro out. È il Prima vittoria NLDS di Padres dal 2006.

Per tutti i grandi nomi di San Diego, lo era Roberto Suarez che probabilmente è venuto fuori più grande. Inserito al sesto inning con corridori agli angoli e senza out, ha eliminato Justin Turner e ottenuto Gavin Lux a terra in un doppio gioco. Nel settimo inning, Suarez ha caricato le basi con due out prima di ottenere Will Smith volare via. Suarez — un debuttante di 31 anni che quest’anno ha trascorso del tempo con gli affiliati della squadra a livello di rookie e Triple-A — “[possibly] ha registrato i sei più grandi out della stagione dei Padres”, scrive l’esperto di MLB Matt Snyder.

Oh, e i Padres ha superato un’oca da rally. Sì, avete letto bene, un’oca da rally:

Getty Images



Entrambi i giochi 3 di NLDS sono domani.

…E ANCHE UN BUONGIORNO AI BRAVES ATLANTA

Kyle Wright ha guidato il campionato con 21 vittorie in questa stagione regolare e, sebbene le vittorie siano tutt’altro che una statistica perfetta, mercoledì ha dimostrato che il suo successo non è stato un caso. Wright si lanciò sei inning senza retie il Coraggiosi hanno pareggiato le loro serie NLDS con il Filadelfia 1-1 con una vittoria per 3-0.

Wright è diventato solo il il secondo titolare di Braves a fare almeno sei inning consentendo due o meno colpi, una o meno passeggiate e zero corse guadagnate nella post-stagione . L’altro? Greg Maddux nel 1995.

. L’altro? nel 1995. Wright e Zack Wheeler sono stati bloccati in un duello di lanciatori con cose a reti inviolate che sono entrate nella parte inferiore del sesto. Quindi Matt Olson, Austin Riley e Travis d’Arnaud ognuno è arrivato con i singoli RBI.

sono stati bloccati in un duello di lanciatori con cose a reti inviolate che sono entrate nella parte inferiore del sesto. Quindi e ognuno è arrivato con i singoli RBI. AJ Minter, Raisel Iglesias e Kenley Jansen ognuno ha lanciato un inning senza reti per finire le cose.

Dopo Max Fritto“Il povero inizio di Gara 1, i Braves avevano bisogno di Wright per farcela, e lo ha fatto in grande stile”, scrive il guru del baseball RJ Anderson.

Anderson: “Dei suoi 83 tiri, 52 sono andati a segno. Soffocando i Phillies, Wright si è appoggiato pesantemente sulla sua palla veloce e curva, e ha anche mescolato la sua zavorra. Questo era essenziale, dal momento che la quattro maglie di Wright in Gara 2 era sotto di circa un pieno mph rispetto alla sua velocità media di palla veloce della stagione regolare. In termini di punteggio di gioco… Wright ha messo a segno un 73. Solo due volte durante la stagione regolare ha superato quella cifra, e quelle due partenze sono arrivate contro i Pirates e i Marlins: due formazioni che non può essere paragonato a quello di Philadelphia”.

Menzioni d’onore

Menzioni non così onorevoli

Anteprima di Thursday Night Football: Commanders-Bears dovrebbe essere un affare a basso punteggio 🏈

Getty Images



Settimana 5 della stagione NFL inizia stasera con il Comandanti visitando il Orsi. Washington ha una serie di quattro sconfitte consecutive e sta uscendo da un rubacuori contro il Titani mentre Chicago ne ha perse due di fila, entrambe per un solo possesso.

Per essere schietto, non aspettarti che il tabellone segnapunti si illumini spesso. Entrambe le squadre si classificano tra le ultime 10 del campionato in termini di punti a partita, tasso di intercettazione e tasso di sack consentiti. Detto questo, l’esperto di fantasy Jamey Eisenberg ha uno di questi quarterback come candidato “Start ‘Em”..

Washington ha vinto sette degli ultimi otto di questa serie, anche se Chicago ha vinto l’ultimo incontro, nel 2019. Allora, chi piace al nostro esperto di scommesse NFL Tyler Sullivan? Ecco la sua scelta:

Sullivan: “Orsi PK. Nessuna di queste squadre verrà scambiata per una contendente al Super Bowl, ma sembra che Chicago stia giocando una palla migliore in questo momento. Alla fine hanno visto un certo successo nel gioco di passaggio la scorsa settimana con Giustino Campi e stanno affrontando una difesa di Washington che è al 27° posto nella NFL per punti a partita. Anche se l’attacco di Chicago potrebbe non avere la massima potenza di fuoco, mi fido di loro più di quello che i comandanti stanno lanciando su quel lato della palla”.

Per un’anteprima completa di questo, clicca qui.

Deion Sanders è pronta per passare a un lavoro Power Five? 👀

Getty Images



Ricorda nel 2020 quando Stato di Jackson assunti Deion Sanders, la cui unica esperienza di coaching è stata a livello di scuola superiore? C’erano molti critici e le loro ragioni per dubitare non erano infondate.

Sanders ha risposto al dubbio in modo clamoroso. Jackson State è 20-5 nel suo mandato. Ciò include un perfetto 5-0 in questa stagione con un margine medio di vittoria di quasi 31 punti (anche se non è stato senza alcune polemiche). Ora la domanda più ampia è per quanto tempo Sanders potrebbe essere alla Jackson State e se è pronto per un lavoro nei Power Five.

Secondo il nostro insider di football del college Dennis Dodd, Sanders dovrebbe ricevere molto interesse in questo ciclo di assunzionie Arkansas Il direttore atletico Hunter Yuracek ha detto a Dennis che pensa che sia “inevitabile” che Prime Time abbia l’opportunità di Power Five. Ecco la versione di Dennis:

Dodd: “Gli AD sono sempre più impazienti per il successo sul campo, forse perché sono sempre più flessibili nel fornire grandi acquisizioni. L’accesso a fondi per nome, immagine e somiglianza deve diventare una priorità per tutti gli allenatori di questi tempi. La domanda: quando diventa l’assunzione di Sanders una priorità ?… Come allenatore, la sua leggenda è cresciuta rapidamente. È arrivato nella classe di reclutamento più importante della FCS prima di allenare una partita a Jackson State. Ora che ne ha allenati 25, abbiamo dati sufficienti per un corretta valutazione di Coach Prime?”

Riepilogo UEFA Champions League: Barcellona in difficoltà ⚽

Getty Images



Abbiamo superato la quarta giornata di UEFA Champions League e Le speranze di avanzamento del Barcellona sono appese a un filo. I giganti catalani hanno disegnato Inter Milan 3-3 grazie a Robert Lewandowski‘s tardi eroici, ma con Bayern Monaco leader del Gruppo C con 12 punti e Inter seconda con sette, Barca (quattro punti) non controlla più il proprio destino con due partite rimaste nella fase a gironi, spiega l’esperto di calcio Roger Gonzalez.

Gonzalez: “Se Barca e Inter finiscono a pari punti, l’Inter avanza per il pareggio testa a testa, grazie alla sconfitta e al pareggio del Barca. Se Inter almeno pareggia Vittoria Plzen in Italia alla quinta giornata, il Barca sarà costretto a vincere, anche contro il Bayern Monaco. La squadra italiana dovrebbe vincere quella partita con pochi problemi, e se lo farà il Barcellona sarà eliminato prima di calciare un altro pallone in Champions League.“

Ecco gli altri risultati, con la nostra analisi di esperti qui:

Napoli 4, Ajax 2

Atletico Madrid 0, Club Brugge 0

Bayer Leverkusen 0, Porto 3

Rangers 1, Liverpool 7

Viktoria Plzen 2, Bayern Monaco 4

Tottenham Hotspur 3, Eintracht Francoforte 2

Sporting CP 0, Olympique Marsiglia 2

Puoi vedere le tabelle aggiornate qui.

I delfini avvieranno Skylar Thompson, anche se Tua, Teddy ha eliminato 🐬

Getty Images



Il Delfini inizierà il suo terzo quarterback in tante settimane quanto il rookie settimo rounder Skylar Thompson sarà al centro domenica contro il Vichinghi. Sarà il suo primo inizio di carriera.

Tua Tagovailoa è tornato ad allenarsi mercoledì come parte del suo avanzamento attraverso il protocollo di commozione cerebrale. Tagovailoa ha subito uno spaventoso trauma cranico contro il Bengali il 29 settembre.

come parte del suo avanzamento attraverso il protocollo di commozione cerebrale. Tagovailoa ha subito uno spaventoso trauma cranico contro il il 29 settembre. Capo allenatore Mike McDaniel ha già escluso che Tagovailoa giochi questo fine settimana, anche se cancella il protocollo.

ha già escluso che Tagovailoa giochi questo fine settimana, anche se cancella il protocollo. Teddy Bridgewater è stato ferito contro il getti lo scorso fine settimana ed è nel protocollo di commozione cerebrale. Anche se verrà autorizzato entro domenica, Bridgewater farà il backup di Thompson.

è stato ferito contro il lo scorso fine settimana ed è nel protocollo di commozione cerebrale. Anche se verrà autorizzato entro domenica, Bridgewater farà il backup di Thompson. Thompson è andato 19 su 33 con 166 yard e un intercetto contro i Jets nel suo debutto nella regular season NFL.

Dopo un inizio di stagione 3-0, i Dolphins hanno perso due vittorie consecutive gli infortuni sono aumentatie non solo nella posizione di quarterback. Terron Armstead e Raheem Mostert erano tra gli altri giocatori importanti che non si allenavano mercoledì. Ma hey, forse se la caveranno bene ora che il tavolo da pingpong è stato tolto dagli spogliatoi.

Cosa stiamo guardando giovedì 📺

⚾ Marinai ad Astros15:37 su TBS

🏈 Baylor nel West Virginia19 su FS1

🏈 Tempio all’UCF19:00 su ESPN

⚾ Guardiani agli Yankees19:37 su TBS

🏈 Comandanti a Bears20:15 su Prime Video