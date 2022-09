Pacchetti Carrefour che acquistano per sei paesi

Carrefour consiste nel raggruppare gli acquisti per sei dei suoi mercati principali, incluso il Belgio. A tal fine, il gruppo di vendita al dettaglio sta creando un proprio centro di acquisto internazionale in Spagna.

Contratti internazionali

Con Carrefour che fa esplodere tutte le partnership con i concorrenti, il rivenditore francese sta creando il proprio centro d’acquisto europeo come previsto. Un ufficio acquisti chiamato Eureka aprir√† a Madrid all’inizio del 2023, riferisce LSA. Il centro gestir√† gli acquisti per sei paesi in cui opera Carrefour: Belgio, Francia, Italia, Polonia, Romania e Spagna.

Eureka tratter√† per√≤ esclusivamente con i principali fornitori e marchi: le aziende locali continueranno quindi a sedersi al tavolo con i dipartimenti nazionali. Tuttavia, l’intenzione √® che le multinazionali abbiano un referente, un processo amministrativo per ordini e fatture e quindi un contratto internazionale. Attraverso questo nuovo sistema, Carrefour vuole anche essere in grado di prendere decisioni pi√Ļ basate sui dati, misurare meglio le prestazioni commerciali e monitorare le operazioni in modo pi√Ļ accurato.

Pressione sulle alleanze

Per coincidenza, le autorit√† italiane sospettavano che Carrefour Italia avesse commesso una frode con fatture false per quattro anni. Tali casi possono essere sottoposti a un esame pi√Ļ approfondito. Il bundling internazionale, tuttavia, dovrebbe dare principalmente a Carrefour economie di scala. Catene internazionali come Lidl e Aldi acquistano da tempo su scala europea e ne stanno approfittando.

Vi √® anche una crescente pressione sulle alleanze di acquisto tra rivenditori concorrenti a causa delle autorit√† garanti della concorrenza. Alla fine di quest’anno, Carrefour sta gi√† terminando la sua collaborazione con il Louis Delhaize gruppo, che esisteva dal 2014. Il 1 ottobre, Envergure, l’alleanza di acquisto con cui il gruppo ha Sistema U sul mercato francese nel 2019, giunger√† al termine.