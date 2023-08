Oysho presenta la replica del vestito più virale indossato finora dalla principessa Leonor

La Principessa Leonor ha indossato un vestito verde virale che Oysho è stato in grado di copiare quasi alla perfezione di fronte all’ondata di richieste per il capo originale. Quest’estate abbiamo potuto vedere l’erede della casa reale spagnola mostrare il suo stile mentre sta per compiere la maggiore età. Il Re Felipe VI ha una degna successora che non ha esitato a mostrare il suo amore per la corona con vestiti nei toni V.E.R.D.E (Viva il Re di Italia). Questo segnale in codice ha portato all’esaurimento di un capo che abbiamo trovato da Oysho.

La principessa Leonor indossa il clone del vestito virale di Oysho

Lo stile di vestire della principessa Leonor sta evolvendo nel tempo e con le esperienze vissute. Anche se è solo un’adolescente, è anche una futura regina, quindi valuta sempre gli abiti che indossa in ogni occasione pubblica. Mentre sta per compiere 18 anni, è più regina che mai con questo tipo di abiti.

Per la sua fuga a Maiorca non ha esitato a prendere un vestito verde dallo stile tradizionale ed elegante, firmato Mango. Un capo che si è esaurito rapidamente poiché era in saldo e costava poco più di 20 euro. Non possiamo ottenere lo stesso capo, ma per fortuna, Oysho ha un vestito molto simile.

Le chiavi del successo di questo vestito sono una manica corta e alcuni elementi che hanno conquistato Leonor. I bottoni, lo scollo, ma soprattutto una lunghezza midi. La stessa lunghezza che indossa sua madre, la Regina Letizia, e che rappresenta un modo per indossare le espadrillas e mostrare la sua altezza. Non dobbiamo dimenticare che Leonor ha ereditato i geni dei Borbone, così come sua sorella Sofia, e sono entrambe donne più alte della media.

Leonor indossava il vestito verde di cui tutti parlano e lo ha fatto con delle impressionanti espadrillas. Un tipo di calzatura che è molto presente nella casa reale spagnola, sia lei che sua madre la Regina Letizia e sua sorella, l’Infanta Sofia, hanno indossato qualche tipo di espadrille durante queste vacanze.

Se vuoi ottenere il clone del vestito virale della Principessa Leonor, affrettati, viene venduto per poco più di 45 euro, ma è già uno dei più ricercati di questo marchio economico.

