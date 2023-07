Ottimizza lo spazio della tua camera con questo armadio di Carrefour.

Nei dormitori, la migliore opzione è installare un armadio guardaroba per conservare e tenere in ordine i nostri vestiti e altri oggetti personali. Come sempre, questo è un mobile che non può mancare in nessuna circostanza, e Carrefour lo sa. Perché, indipendentemente dallo stile e dal tipo che sia (a incasso o tradizionale), nella maggior parte dei casi dobbiamo sceglierlo insieme alla stanza in modo che si accordi con il resto dello spazio.

Ecco cosa possiamo fare direttamente con un armadio in legno che i supermercati Carrefour hanno messo in vendita nel loro catalogo online, e che abbiamo visto come un segno inequivocabile per sistemarlo nella nostra camera da letto principale. Il motivo principale, oltre al suo buono spazio di stoccaggio, come vedremo più avanti, è che si distingue ampiamente per il suo colore e design che daranno quell’armonia di cui hai bisogno in casa.

Vinci in spazio, colore e design con l’armadio Roma di Carrefour

Quindi, se stai pensando di offrire qualcosa che cambi la tua camera da letto, una delle migliori opzioni per farlo in questo tipo di ambienti è guadagnare in comfort e spazio. Sia nel momento di cambiare gli elementi decorativi, incorporare nuovi mobili o, nel caso, vedere come si presenta una variazione di colori nello stesso spazio. Tutto questo è ciò che possiamo avere in un unico pezzo di Carrefour, che ci è davvero piaciuto molto.

Perché, se vogliamo che la nostra camera da letto abbia una nuova idea attraverso una decorazione diversa e con più personalità, questo armadio che vedi nelle prossime righe sarà proprio ciò che stiamo cercando. Questo non è per un’altra ragione se non perché è un mobile che si adatta perfettamente a qualsiasi altro arredamento da posizionare in futuro. Ha un prezzo di 460 euro. La cosa migliore sono le sue quattro porte e due cassetti nella parte inferiore.

Moderno e spazioso, questo mobile di Carrefour viene fornito con quattro porte e due cassetti per tutti i tuoi oggetti personali

Rispettando un’estetica funzionale che può essere molto utile in seguito per altre aree della casa come l’area ufficio (o dove lavoriamo), questo modello Roma ci è piaciuto per molti motivi, non solo per il suo bel design e colore che renderanno il nostro spazio più grande, spazioso e confortevole, ma proprio per tutto ciò che ci offre in termini di stoccaggio per i nostri vestiti.

Con una base per poterlo spostare facilmente, parliamo di una serie di quattro porte, con linee più moderne, ed è stato realizzato in legno massello con dettagli in laccato lucido. Ideale per dare un tocco di calore alla camera da letto o all’armadio, ad esempio, avremo un bel posto dove appendere tutti i nostri vestiti su una barra di alluminio, o in un soppalco interno, con i suoi vari ripiani e cassetti. Ha una dimensione di 216 x 198 x 53 cm.