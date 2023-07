Ottimizza i tuoi spazi di archiviazione con questi trucchi IKEA!

Niente di meglio di una casa ben ordinata per il proprio benessere. Per mantenere l’ordine in ogni situazione, è importante ottimizzare al massimo i tuoi spazi di lavoro e di archiviazione con questi diversi trucchi di IKEA. Liberando i tuoi spazi, libererai anche la tua creatività attraverso l’esecuzione di DIY, in particolare l’ “IKEA HACK”. Un concetto che sviluppa la tua immaginazione e il tuo spirito di interior designer, ma ti permette anche di risparmiare. Scopri di cosa si tratta più precisamente in questo articolo.

Una particolare creatività per spazi ottimizzati

Il grande gigante svedese è noto per offrirci una gamma di prodotti con un’estetica adatta a tutti i tipi di arredamento. Per quanto riguarda l’ergonomia dei prodotti, tutto è pensato per farti risparmiare il massimo di spazio, per rinnovare l’immagine della tua casa con un design morbido e pulito. Tuttavia, può capitare che si voglia cambiare la decorazione. Il concetto di “IKEA HACK” è la tecnica preferita dalla comunità che sostiene questo marchio svedese.

Infatti, questo concetto consiste nel deviare i mobili IKEA modificandone la loro funzione originale mediante smontaggio, cambio di posizione o estetica. È sempre più diffuso e ti permette di avere spazi ottimizzati grazie a importanti sistemi di archiviazione. Per darti un’idea, ad esempio, puoi utilizzare la base del letto SULTAN per trasformarla in una mensola a muro. Il modello SOCKERÄRT è un vaso che ti offre la possibilità di riporre utensili da cucina o altri accessori. Per dare un tocco personale al tuo interno e renderlo più originale!

Come avrai capito, con questo concetto, nessuna stanza della tua casa verrà dimenticata. I contenitori a ventosa di IKEA sono perfetti per riporre giornali, libri e riviste. Puoi dipingerli per aggiungere personalità a questo accessorio e un tocco di calore al tuo appartamento o casa. Allo stesso modo, puoi utilizzare l’armadio per scarpe del modello TRONES come testiera del letto. Puoi fissarne sei sul tuo muro, sopra il letto, per un risultato soddisfacente ed estetico.

Oltre a questo ultimo aspetto, questo trucco è pratico, poiché ti consente anche di riporre qualsiasi tipo di accessorio, sia per il letto che per la camera in generale. Inoltre, nei tuoi armadi, puoi optare per l’organizzatore di riviste KNUFF da posizionare nella tua cucina, ad esempio.

Ottimizza la tua cucina con l’IKEA HACK

Adotta questo concetto nella tua cucina per guadagnare il massimo spazio, in particolare per evitare di avere un piano di lavoro ingombrato. Oltre a avere uno spazio di lavoro ampio, sarà anche originale e autentico. Scoprirai che ci sono molte idee da sfruttare per ottenere un interno quasi perfetto.

Torniamo al modello KNUFF menzionato in precedenza. Questo porta-riviste, come accennato in precedenza, può essere utilizzato nella tua cucina. Puoi spostarlo e metterlo su una mensola o sulla porta di un armadio. È possibile riporre utensili da cucina o altri oggetti che non si utilizzano regolarmente. Ad esempio, è possibile mettervi prodotti per la pulizia.

Il carrello, chiamato RÅSKOG, si adatta sia alla cucina che al bagno. Composto da più ripiani, ti permetterà di riporre numerosi oggetti. Il suo design semplice e pratico si integra facilmente in uno spazio. Lo consigliamo quindi se hai uno spazio ridotto e hai un piccolo spazio da dedicargli. Grazie alle sue ruote, puoi spostarlo senza problemi.

Le doghe SULDAN TALE, anch’esse menzionate in precedenza, possono essere utilizzate nella tua area cucina. Serviranno per appendere qualsiasi accessorio e utensile nel tuo spazio. Allo stesso modo, puoi utilizzare l’asciugatrice GRUNDTAL, utilizzabile come mensola. Realizzata in acciaio inossidabile, ti garantisce una robustezza ottimale per riporre gli oggetti che usi di più, così da averli sempre a portata di mano.

Nello stesso modo del modello GRUNDTAL, puoi optare per una mensola KALLAX. Altrettanto pratica per cucinare. Come vetrinetta, è perfetta per ottimizzare lo spazio grazie ai suoi scomparti di archiviazione. Vedrai che semplificherà la tua vita quotidiana e apprezzerai di più il tuo angolo di lavoro. Inoltre, ti consigliamo di fare un piccolo progetto fai-da-te su questo tipo di oggetto per apprezzare ancora di più il tuo spazio. Ad esempio, aggiungendo uno strato di vernice o un rivestimento adesivo per dargli una certa personalità che corrisponda anche al tuo stile.

Ora sai tutto sulle diverse modalità di ottimizzazione dello spazio grazie ai trucchi di IKEA. Questi, affrontati in questo articolo, possono essere applicati in tutte le stanze della casa. Per rivoluzionare la tua vita quotidiana, lascia parlare la tua creatività!