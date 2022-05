Ottimi guadagni per il rivenditore Macy’s dopo aver aumentato le sue previsioni di profitto

Forti guadagni azionari per la catena di vendita al dettaglio di Macy dopo aver aumentato le sue previsioni sugli utili dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre, che hanno battuto le previsioni di consenso.

Il utile per azione di $ 1,08pari a un utile netto di 286 milioni, ha superato la previsione di 83 centesimi anticipato per consenso; ei ricavi di 5.350 milioni, che sono aumentati del 13,6% rispetto allo scorso anno, sono stati leggermente superiori ai 5.330 milioni previsti.

La società, che possiede anche di Bloomingdaleha riaffermato le sue prospettive di vendita per l’anno fiscale 2022 e ha alzato la sua guida di profittopoiché prevede maggiori entrate dalle carte di credito per il resto dell’anno.

Pertanto, è aumentato a una gamma di $ 4,53 – $ 4,95 la sua stima per l’utile annuo per azione, in calo rispetto alla precedente stima di $ 4,13 a $ 4,52.

“Sì ok sono aumentate le pressioni macroeconomiche sui consumi durante il trimestre, i nostri clienti hanno continuato ad acquistare“, ha spiegato l’amministratore delegato, Jeff Gennette. Inoltre, ha sottolineato che “abbiamo assistito a un notevole cambiamento e un ritorno all’abbigliamento casual e agli acquisti in negozio, oltre a un continua forza nelle vendite di beni di lusso“.

“Crediamo che le efficienze che portiamo alla nostra attività permetterci di navigare attraverso il contesto macro incerto di oggi“, ha concluso Gennette.

Oltre a Macy’s, altri rivenditori statunitensi hanno riportato risultati. È il caso di Generale del dollarospecializzato nel segmento consumer ‘low cost’, anch’esso in forte crescita dopo aver battuto le previsioni con i suoi risultati.

Il utile per azione di $ 2,41 ha superato i $2,30 previsti; e anche le vendite di 8.800 milioni sono state superiori agli 8.710 milioni previsti. Questi risultati le hanno consentito anche di aumentare le proprie previsioni di profitto per l’intero esercizio.