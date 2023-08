Ottieni il look Adidas senza spendere un patrimonio: Zara offre il clone delle iconiche Gazelle in vari colori a soli 40 euro

Sappiamo che molte scarpe che vediamo in altri negozi assomigliano leggermente a diverse marche. Ora, Zara ha il clone delle iconiche Gazelle e non puoi lasciartele sfuggire.

Puoi scegliere ben 4 colori diversi. E sono tutti fantastici. Non pensarci troppo e prendine una.

Zara ha il clone delle iconiche Gazelle

Ora puoi comprare delle scarpe simili a quelle di Adidas ma pagando molto meno. Sono le scarpe sportive in pelle di Zara. Hanno il retro in contrasto e si chiudono comodamente con i lacci.

La suola è alta 2 cm, e hanno STARFIT®, la soletta tecnica flessibile in schiuma di poliuretano, progettata per offrire un maggiore comfort.

Materiali di prima qualità

A titolo informativo, devi sapere di quali materiali sono fatti e come prenderti cura di loro.

La tomaia è in 90% pelle bovina, 10% poliuretano, con fodera in 100% poliuretano, suola in 100% poliuretano, soletta in 100% poliuretano e linguetta in 100% pelle bovina.

Hanno la tomaia, la fodera e la soletta in cuoio, suola in cuoio, tessuto e altri materiali. Per prenderti cura di loro, devi considerare questi materiali e le etichette di utilizzo.

Secondo Zara, azioni semplici come pulire gli articoli con un panno di cotone asciutto o una spazzola morbida, a seconda delle caratteristiche del prodotto, possono aiutarci a prendersene cura.

È importante non lavare queste scarpe, non immergerle in acqua, non usare candeggina/sbiancante, la pelle/vernice/antic devono essere pulite con un panno di cotone asciutto. Non devono essere stirate, la nabuk/camoscio/devono essere puliti con una spazzola morbida o una spugna dura.

Non deve essere pulito a secco, sulla pelle possono essere applicate cere incolore o dello stesso colore della pelle, e non deve essere messo nell’asciugatrice.

In quattro colori diversi

Uno dei vantaggi di scegliere queste scarpe è che sono disponibili in quattro colori diversi. Sono disponibili in blu, grigio topo, arancione e verde. Non saprai con quale colore restare grazie a queste tonalità diverse e sempre originali.

Quanto costano

Si avvicinano alle Adidas ma non sono lo stesso modello. Questo è molto più urbano e adatto da indossare tutti i giorni. Il prezzo è di 39,95 euro, e sono disponibili in diverse taglie: dalla 36 alla 41, a seconda del colore che scegli.

Quindi non pensarci troppo e acquista queste scarpe sportive ora e direttamente dal sito web di Zara. Troverai tutte le informazioni sui costi, i prezzi e le spedizioni.

