Ottenere uno sguardo dall’effetto lifting con questo semplice trucco che sta spopolando su TikTok.

TikTok si è trasformata nel social preferito delle esperte di bellezza che non hanno esitato a condividere un semplice trucco per ottenere uno sguardo dall’effetto lifting. Il segreto non è altro che un eyeliner trasparente in grado di illuminare lo sguardo in modo eccezionale. Viaggeremo nel tempo, otterremo uno sguardo luminoso e lo faremo seguendo alcuni semplici passaggi di un tutorial di TikTok che potremo seguire facilmente. Prendi nota di tutti i passaggi che ti porteranno allo sguardo virale con effetto lifting di cui tutti parlano.

Questo semplice trucco che sta spopolando su TikTok ti aiuterà a ottenere uno sguardo dall’effetto lifting

@lenkalul che ne pensi? ???? ib @May Akhtar ???? #transparenteyeliner #eyeliner #makeup ♬ Efecto – Bad Bunny

Lo sguardo è una delle parti del trucco a cui dovremmo prestare più attenzione. È importante dedicare tempo ed energie. Sarà in alcune occasioni la parte che parlerà di più di noi. Gli occhi sono lo specchio dell’anima, quindi riusciremo a creare un eyeliner di lusso con alcuni tocchi di luce grazie a un trucco virale.

TikTok ci ha dato il video che dovremmo avere nei preferiti per imitarlo finché non ci esce nel modo migliore possibile. Avremo degli occhi illuminati e un dettaglio che ingrandirà al massimo il nostro sguardo. Come vedremmo tra le mani dei truccatori professionisti, l’eyeliner dall’effetto lifting ci trasformerà in una vera influencer del trucco.

Passaggi per ottenere uno sguardo dall’effetto lifting, il trucco che spopola su TikTok

Utilizzeremo un pennello sottile e obliquo, e lo completeremo con un correttore liquido o in formato crema, a seconda di ciò che ci è più comodo. Deve essere di un colore più chiaro della pelle.

È importante procurarsi i materiali necessari per ottenere il miglior risultato perfetto in tutti i sensi.

Applichiamo una base per gli occhi o un’ombra neutra prima di iniziare con l’eyeliner che ci illuminerà lo sguardo.

Con il pennello obliquo tracciamo una linea dalla fine delle ciglia inferiori verso il sopracciglio. La lunghezza dipenderà dai nostri gusti.

Continuiamo con una seconda linea, che partirà dalla palpebra superiore fino a raggiungere l’altra linea che abbiamo tracciato. Resterà come un triangolo.

Sfumiamo il risultato verso l’esterno senza riempire l’interno del triangolo per ottenere il risultato perfetto.

In questo modo otterremo l’eyeliner delle celebrità con il minimo sforzo possibile, un trucco davvero speciale.

