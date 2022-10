Ostacoli per interrompere la gravidanza in Spagna

Vicino 22.000€ era quello che costava Paola e Alberto, un giovane coppia dei Paesi Baschi, andare negli Stati Uniti e abortire lì. Per questo hanno dovuto chiedere a prestito bancario. il passato è successo Giugno e, oggi e per i prossimi cinque anni, continuano a pagare il prestito alla banca. Tutto perché una diagnosi tardiva ha reso impossibile l’aborto in Spagna. “Per settimana 28 della gravidanza, mi hanno fatto una ultrasuoni e videro qualcosa di strano nella testa. Il gravità non l’avrebbe saputo fino alla nascita del bambino: avrebbe potuto dalla cecità alla paralisi”, dicono dall’altra parte del telefono. Il feto aveva assenza del setto pellucido, Qual è la partizione che separa il file due emisferi cerebrali. Né quello di Paula né quello di Alberto sono nomi veri: vogliono raccontare la loro storia dall’anonimato, come altre donne intervistate da EL PERIÓDICO che hanno dovuto, come Paula, andare al Straniera abortire mentre si è incinta da più di 22 settimane.

Il legge sull’aborto in spagna uno di più progressista del mondo consentire l’interruzione gratuito di gravidanza fino alla settimana 14. Da allora fino al 22, la donna, per abortire, ha bisogno di a Referto medico attestando che esiste un grave rischio per la vita o la salute della donna incinta o anomalie incompatibili con la vita.

Tuttavia, sebbene non sia frequente, alcune anomalie o malformazioni non vengono rilevate fino al terzo trimestre. Dalla settimana 22, la donna deve passare attraverso il comitato clinico di un ospedale, che darà o non darà il via libera all’aborto. E lo farà solo se ce n’è uno malformazione del feto incompatibile con la vita. Questa parola “incompatibile” è la chiave, perché se la malformazione è grave ma compatibile con la vita, la donna non otterrà il permesso di abortire. Gli esperti avvertono la confusione del termine “compatibile con la vita”, poiché, allo stato attuale, praticamente tutte le malformazioni, anche quelle considerate “molto serio”, sono.

La recente riforma di questa legge, che l’ha data uno sguardo ancora più riformista (soprattutto perché chi ha meno di 16 anni può interrompere la gravidanza senza il consenso dei genitori), non tutela ancora quelle donne che vogliono aborto oltre le 22 settimane. Nonostante rappresentino una piccola percentuale, in Spagna c’è chi deve andare all’estero per farlo: Belgio (dove circa 100 donne spagnole abortiscono ogni anno, secondo il Centro Ospedaliero Universitario di Bruxelles), Francia, Inghilterra o Stati Uniti sono alcune delle destinazioni Il numero totale di donne spagnole che abortiscono fuori dal Paese è sconosciuto, perché solo quelle aborti accettati da 22 settimane, non quelle rifiutate.

Nessuna opzione in Spagna

A Paola e Alberto, da 33 e 34 anni e con una figlia hanno ricevuto la diagnosi del feto alla settimana 28. “Ci hanno detto i medici stessi non c’erano opzioni per interrompere in Spagna perché l’anomalia non era incompatibile con la vita. Aveva un 75% di possibilità di avere un problema e il 25% di no. A noi bastava quel 75% per voler abortire; per i medici no”, dice Alberto. La coppia ha cominciato a cercare Internet e fondò l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Barcelona.

L’entità li ha messi in contatto con ospedali a Bruxelles e in Francia. Viaggiare lì sarebbe stato molto più economico, dal momento che il Tessera sanitaria europea e difficilmente gli sarebbe costato pochi 150 euro. Ma le procedure sono state ritardate. “Ho avuto l’aggravante che il parto di mia figlia fosse arrivato con un mese di anticipo e ora anche lei rischio di andare avanti” racconta Paola. È così che hanno deciso di esaminare le opzioni negli Stati Uniti e hanno trovato la clinica Opzioni delle donne del sud-ovest, ad Albuquerque.

“Fin dall’inizio ci hanno detto che l’avrebbero fatto e ci hanno chiarito quanto sarebbe costato: 18.000 dollari. Ma ce ne hanno procurati due aiuto economico grazie alle associazioni di donne c’è e sono sceso a 16.800 [unos 17.000 euros]”, Racconta Alberto. Insieme ai voli e al soggiorno, la coppia è partita tra 20.000 e 22.000 euro. Un lunedì di giugno volarono ad Albuquerque e un sabato tornarono in Spagna. “Abbiamo dovuto chiedere un prestito bancario perché non avevamo soldi per questo”, dice Paula.

aiuto psicologico

Come accade a tutte le donne che abortiscono così presto in gravidanza, il suo era un bambino ricercato. Paula e Alberto hanno deciso di abortire prima del incertezza di non sapere che tipo di vita aspettasse il suo futuro figlio. Hanno avuto bisogno, e hanno ancora bisogno, aiuto psicologico. “Mi sono sentito totalmente abbandonato. Mi hanno fatto sentire in colpa, proprio come lo ero abortire per capriccio”, Paola si lamenta. “Abbiamo abortito perché volevamo assicurati che nostro figlio abbia una vita decente Continua Alberto. [El Estado] Non tiene conto di questi casi.

Il suo umore, dicono entrambi, “va per giorni”. “E la questione economica non aiuta perché continua a incidere sulle nostre vite. Non siamo un famiglia particolarmente ricca ed erano un sacco di soldi. Il fatica, il ansia e il notti senza dormire sono ancora lì”, dice Paula.

Entrambi lo affermano non sono dispiaciuti della decisione presa, ma non vogliono che si sappia chi sono. “È qualcosa di così difficile che non vogliamo aggiungere altro dolore. Non abbiamo rimpianti, lo sappiamo il meglio per nostro figlio. Ma Non vogliamo essere giudicati”. concludono.