Organizza la tua scrivania con questo scaffale a ripiani di Ikea

Il negozio di Ikea pensa a tutti e a tutto ciò di cui possiamo aver bisogno. Sia per i nostri giorni di relax a casa, per creare atmosfera nella nostra area esterna del terrazzo o del giardino, per arredare il soggiorno, per creare un luogo comodo e confortevole nella nostra camera da letto… e anche per coloro che lavorano da casa, ovviamente. Infatti, la catena svedese ha rivoluzionato molti con quella che è una nuova mensola da posizionare sulla parte della scrivania.

Perché sì; avere una scrivania di qualità, come quelle che abbiamo dentro Ikea, ci permette di lavorare da casa in modo meraviglioso, in uno spazio di lavoro che ci permette di concentrarci meglio su compiti, doveri o hobby. Attualmente, e dal suo catalogo, possiamo scegliere tra una grande varietà di stili molto moderni. In ogni caso, a questi possiamo aggiungere una maggiore organizzazione, come avviene con questa mansola.

Ikea ci facilita l’organizzazione mentre lavoriamo con la sua mensola Vattenkar

La realtà è che, piaccia o meno, tutti abbiamo bisogno in qualche momento della nostra vita di una zona in casa dove poter studiare o lavorare. Tuttavia, non sempre abbiamo un mini ufficio per il lavoro da remoto e dobbiamo arrangiarci per assegnare questa funzione a qualsiasi altra parte della casa. Come possiamo farlo e ottenere uno spazio che ci motivi? Con idee così buone come la mensola Vattenkar di Ikea.

Perché, a differenza di quanto possa sembrare inizialmente, organizzare una stanza per il nostro spazio di lavoro è qualcosa che dobbiamo fare nel migliore dei modi, soprattutto nel senso che tutto sia in perfette condizioni affinché la nostra produttività sia quella che ci aspettiamo. E in questo, questa mensola di Ikea ci è piaciuta molto, soprattutto perché si posiziona sulla stessa scrivania. Costa solo 13 euro.

Questa mensola di Ikea è ideale come separatore

Come tale, e in modo ottimale per coloro che trascorrono lunghe ore al computer, possiamo ottenere questo con il nome di Vattenkar e in bianco, in armonia con tutti i tipi di decorazioni e colori. Una mensola che abbiamo da Ikea e per la quale non dovremo preoccuparci di installazioni complicate, poiché si tratta di una scaffalatura con una struttura a profili spessi sui lati che le conferiscono una migliore struttura.

Ciò, a sua volta, permetterà di posizionare due ripiani per organizzare oggetti di diverse dimensioni. Nel suo caso, questi ripiani sono dotati di bordi rialzati, che sono quelli che organizzano tutti gli oggetti senza dover pensare che potrebbero finire per terra. Con finiture lisce e bordi arrotondati che conferiscono uno stile migliore e una maggiore delicatezza, è disponibile anche in nero. Le sue dimensioni sono di 49 x 15 cm. Non richiede nemmeno il trapano.

Il supporto piccolo e pieghevole per il cellulare da tavolo Yuppienalle Ikea

Allo stesso tempo, e per rispondere alle chiamate o gestire messaggi tramite il tuo cellulare mentre lavori, puoi anche includere supporti per smartphone, come il seguente di Ikea, il modello Yuppienalle. È vero che esistono molti accessori diversi con cui possiamo accompagnare il nostro dispositivo, ma non tutti sono uguali o utili. Un supporto di questo tipo di cui non sapevi di aver bisogno, fino a quando conoscerai questa proposta che vedi.

Si tratta di un piccolo e pieghevole supporto per cellulari, che terrà le tue mani libere mentre partecipi a una riunione virtuale, tra le altre cose. Molto facile e comodo da tenere, ha due scanalature che ci permetteranno di scegliere se mettere il cellulare in posizione verticale o orizzontale. Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari, è di grande utilità e funzionalità, oltre ad essere resistente. Ha un prezzo di soli 0,50 centesimi.

Il caricatore wireless Nordmarke Ikea per avere i tuoi dispositivi sempre a portata di mano

Come puoi vedere dal suo catalogo, il negozio di Ikea da qualche tempo dedica molti sforzi a integrare tutti i nostri dispositivi mobili nella sua lista di mobili e oggetti decorativi per la casa. Tutto questo nel tentativo di normalizzare accessori che normalmente non associamo con la decorazione della casa. E per questo, la catena svedese ci ha riservato un bel e moderno caricatore wireless.

Un caricatore wireless, chiamato Nordmarke, perfetto per i momenti in cui abbiamo bisogno di avere i nostri dispositivi e telefoni caricati durante il tempo in cui stiamo lavorando. Quindi, con esso non dovrai più perdere tempo a cercare o svolgere i cavi, ma sarà sufficiente utilizzare il tuo cavo USB-C e l’adattatore per caricare il telefono in modalità wireless: basta appoggiarlo sul caricatore. Costa solo 10 euro.