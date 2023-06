Organizza la tua cucina una volta per tutte con questi mobili e accessori di Ikea.

Uno dei luoghi in cui spesso abbiamo più difficoltà a tenere tutto sotto controllo è la cucina, ed è per questo che è ora di mettere tutto in ordine. Non solo per quanto riguarda gli utensili più basilari, ma per tutto ciò che riguarda l’organizzazione delle cose nel posto giusto. Per questa ragione, e siccome abbiamo a disposizione la catena Ikea, possiamo completare tutto con alcuni elementi che ci renderanno tutto un po’ più facile.

Così, osservando un po’ il catalogo dei prodotti che abbiamo all’interno di Ikea, è più che possibile (e fattibile) scegliere sia mobili che pezzi per il giorno dopo che renderanno la nostra cucina più confortevole, sia per la mancanza di spazio che per la comodità d’uso. In questo modo, e in modo molto utile, dalle negozi della catena svedese possiamo scegliere prodotti come il loro armadio con mensole o la loro mensola porta spezie.

L’armadio aperto a parete Enhet di Ikea con mensole

Perché oltre a cucinare o preparare i nostri piatti casalinghi preferiti, in cucina teniamo molte cose, da utensili da cucina a piccoli elettrodomestici, ad altri alimenti. Ma per farlo nel modo migliore, è essenziale mantenere un ordine rigoroso e cercare di sfruttare lo spazio da ogni angolo. Possiamo farlo con mobili che non occupano molto spazio, e in Ikea abbiamo trovato uno molto vantaggioso per tutti.

Armadio con mensole aperto Ikea Enhet

Stiamo parlando di idee così buone e suggestive come il loro armadio a parete, il modello Enhet, che è davvero adatto anche per le cucine più piccole o a spazi ridotti. Come si può vedere nell’immagine, è una struttura molto pratica per posizionare al suo interno tutti i tipi di elementi essenziali per l’uso quotidiano, come spezie, barattoli o stoviglie. Con mensole resistenti, il suo stoccaggio aperto crea una maggiore sensazione di ampiezza. Costa 40 euro.

Tieni a portata di mano i condimenti con lo speciero Bekvam di Ikea

Inoltre, e molto utile per mantenere tutto in ordine senza dover cercare tutto in cucina, dai negozi di Ikea possiamo anche posizionare grandi accessori come la seguente mensola da parete, lo speciero chiamato Bekvam, che si distingue per le sue forme moderne e il suo materiale in legno per offrire anche un aspetto naturale. Ha un prezzo di 7 euro.

Mensola porta spezie Ikea Bekvam

Si tratta quindi di una bella mensola stretta, interamente realizzata in legno di pioppo massiccio, perfetta per avere a portata di mano le spezie e altri condimenti per cucinare. Anche per avere a disposizione i libri di ricette che vogliamo avere. Molto facile da montare e di grande stile, si fissa al muro e possiamo levigarlo e dipingerlo del colore che desideriamo con il resto della cucina. Ha una dimensione totale di 40 x 10 x 9 cm.

Conserva gli utensili da cucina con i cestini scorrevoli in rete di Ikea

Certo, è sempre bene tenere in considerazione altri tipi di compartimenti per conservare tutti i nostri strumenti da cucina, come pentole, padelle e teglie. In molte cucine di solito vengono conservati negli armadi o nei mobili bassi ma, per tenere tutto sotto controllo, ti diremo che è meglio metterli su mensole o cestini in rete, come il modello Utrusta di Ikea. Costa 24 euro.

Cestini in rete Ikea Utrusta

Sono dei cestini che scorrono dolcemente. Con blocco di sicurezza, la bellezza di questi è che riusciremo a vedere il contenuto, anche nella parte alta dell’armadio. È pratico per conservare tessuti, perché l’aria può circolare e per le pentole evita brutti segni. Ha un bordo anteriore basso in modo che possiamo mettere e togliere le cose comodamente. Sarà molto pratico, come diciamo, per le cucine più piccole.

Il binario metallico nero di Ikea come una soluzione pratica per lo stoccaggio

I sistemi di stoccaggio sono lì per rendere la nostra vita e il nostro quotidiano più facile, e in cucina lo sono ancora di più. Questi si presentano con molteplici e variegate forme, design e strutture, ma pochi con quelli che hanno a che fare con le sempre presenti rotaie, che si sono evolute in esempi così ben rappresentati come queste di Ikea. In particolare, queste sono il modello Hultarp, una rotaia metallica lunga 60 cm, che costa 12 euro.