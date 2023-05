Organizza la tua cucina di piccole dimensioni con questo prodotto pratico di Ikea

Uno dei problemi più comuni in casa è la mancanza di spazio di archiviazione, quindi bisogna ingegnarsi infinite volte per poter conservare e ordinare tutto il necessario senza che l’area in questione diventi un caos. Oggi ti presentiamo un accessorio di Ikea che ti sarà molto utile per organizzare lo spazio della tua cucina e che potrai sfruttare al massimo… vorrai comprarne a dozzine!

I prodotti per l’organizzazione della casa sono un successo di vendita in Ikea, senza dubbio il negozio leader in questo tipo di articoli e in ogni tipo di invenzioni e trucchi per tenere tutto in ordine e ben organizzato, sia in salotto che in camera da letto, in cucina o in qualsiasi altro spazio, sia interno che esterno.

Il portasciugamani per cucina di Ikea che ti conquisterà

Si tratta dell’appendiabiti da appendere PÅLYCKE, un piccolo appendiabiti che si fissa facilmente a un ripiano e su cui potrai appendere sia strofinacci che utensili da cucina, tra gli altri prodotti per la cucina, quindi risulterà estremamente utile per risparmiare spazio e avere tutto più ordinato. Attualmente ha un prezzo di soli 2,99€, un’affare dato che ti tornerà utile anche per acquistarne diversi in quanto li userai molto.

Questo fantastico portasciugamani per cucina di Ikea ti aiuta a sfruttare al massimo lo spazio nella tua cucina e lo puoi posizionare e togliere facilmente da qualsiasi ripiano, senza la necessità di fare fori per l’installazione, il che è sicuramente un grande vantaggio da tenere in considerazione. È un accessorio che fa parte della serie PALYCKE, appositamente progettato per sfruttare al massimo gli spazi.

Prima dell’uso è importante sapere che può essere posizionato su ripiani con uno spessore di 16-20 mm e supporta un peso di carico fino a 1,50 kg. Dispone di un clip di montaggio flessibile e misura 12 cm di lunghezza, 7 cm di altezza e 1 cm di larghezza. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, principalmente è acciaio con rivestimento in polvere, oltre a plastica EVA nel protettore. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni è consigliabile pulirlo con un panno umido in un sapone delicato e poi passare un panno asciutto per asciugare.

5/5 - (7 votes)