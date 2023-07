Organizza e decora la tua camera con questi spaziosi armadi di Leroy Merlin.

Leroy Merlin si presenta abitualmente come parte delle migliori idee per arredare il nostro spazio, ma ora lo fa con grande protagonismo e con il quale ottenere risultati molto migliori rispetto ad altri negozi. Quindi, considerati i grandi vincitori del loro catalogo online, ti mostreremo alcuni dei migliori armadi della loro serie, i Spaceo Home, che saranno ideali per soddisfare le tue massime preferenze di modernità.

Un Leroy Merlin che ci fa sapere in questo momento la grande opportunità che abbiamo per organizzare la casa con i migliori strumenti. Ce ne sono di tutti i tipi e stili, ma pochi come quelli di questi modelli della casa francese di arredamento e decorazione. La cosa migliore, come vedrai, è che si tratta di tipi di armadi molto ben definiti per dare alla nostra casa qualcosa di appariscente ma stiloso allo stesso tempo.

La migliore idea è modernizzare la tua casa con i nuovi armadi di Leroy Merlin

Perché organizzare è molto più di una semplice questione di liberare spazio fisico. Si tratta anche di raggiungere un equilibrio mentale. La disorganizzazione provoca stress, genera stanchezza e porta via tempo. Influisce anche sulla concentrazione, poiché il disordine ci ostacola nel concentrarci su un singolo compito e ci influisce nella vita quotidiana. Ecco perché, in modo diretto, con Leroy Merlin avremo tutto in ordine.

Vediamo con questi mobili che sembrano perfetti per qualsiasi zona della casa e che si adattano molto bene ai tuoi interessi, sia economici, di spazio, colore e design. Saranno quindi la soluzione perfetta per sfruttare al massimo lo spazio disponibile e decorare la tua casa contemporaneamente. Un esempio di ciò è il modello Lucerna, realizzato in legno di colore bianco molto moderno. Ha un prezzo di 70 euro in negozio.

Il modello Lucerna Spaceo Home di Leroy Merlin per dare un tocco stiloso alla tua casa

È con tutto ciò che diciamo che sarà una buona occasione per attrezzare, arredare e vestire il nostro spazio in modo molto ben organizzato, come si vede dal catalogo online di Leroy Merlin. E tra questi, ci sono modelli molto apprezzati come questo Lucerna, che fa parte della serie Spaceo Home, marchio di casa. Con una grande struttura, materiali e design per ogni ambiente, è un bellissimo mobile per una stanza dal carattere nuovo.

Come si può vedere dall’immagine, è un armadio a due ante, ma ciò che lo rende davvero eccezionale è che queste ante si aprono fino a formare un angolo di 90º. Realizzato in materiale di legno a fibre, ha una finitura bianca e un’apertura reversibile. Molto ben coperto per i nostri migliori interessi, ha una dimensione di 40 x 240 x1,9 cm.

L’armadio TUC in rovere di Leroy Merlin, a due ante e due cassetti, per una camera spaziosa

È vero che molti cercano qualcosa di più moderno per una camera pulita, semplice e di buon design, come si può vedere direttamente dal precedente armadio Lucerna che abbiamo riconosciuto. Ma, d’altra parte, ci sono anche quelli che cercano qualcosa di più caratteristico con mobili realizzati in materiali che conferiscano un’estetica naturale, e tra le catene di Leroy Merlin abbiamo un pezzo di arredamento perfetto per questo.

Stiamo parlando in questo caso di quello che viene chiamato l’armadio TUC, con finiture interamente in rovere, un armadio guardaroba di grandi dimensioni per creare una camera spaziosa e dall’aspetto piacevole ogni mattina. È realizzato in truciolato rivestito di melamina ed è un prodotto pronto per il montaggio. Facile e veloce, costa 123 euro.

La cassettiera Sven in legno con finitura naturale di Leroy Merlin

Le cassettiere sono un tipo di mobili molto presenti, anche se non in tutte le case vengono attrezzate. Questo perché in molte case solitamente vengono attrezzati solo i comodini, ma questi mobili sono anche pezzi di grande forma per tutti. E quello che abbiamo da Leroy Merlin ora è perfetto per mantenere una camera rinnovata, soprattutto se lo facciamo insieme ad uno dei mobili visti in precedenza.

Di grande impatto per una camera bella, moderna e di buon gusto grazie alla combinazione dei suoi colori, questa si presenta come una cassettiera a forma di comodino interamente realizzata in legno con finitura naturale e colore bianco. Ha quattro gambe in legno, un cassetto e uno scomparto in cui puoi riporre oggetti di piccole dimensioni. Adatta per spazi piccoli, ha una dimensione di 40 x 49 x 35 cm.