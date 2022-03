Orario del sorteggio della Champions League: guarda online, live streaming, regole, canale TV, programma, scenari, informazioni sul girone

Otto squadre restano in UEFA Champions League mentre il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali è fissato per venerdì alla House of European Football di Nyon, in Svizzera. I festeggiamenti iniziano alle 7:00 ET e puoi vedere tutta l’azione dal vivo su Paramount+ e CBS Sports HQ.

Tre squadre spagnole, tre giganti inglesi, una tedesca e una portoghese sono rimaste in vita dopo che gli ottavi di finale si sono conclusi mercoledì. Sono finiti nomi come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma diversi giganti sono ancora in lizza, con un paio di candidati a Cenerentola sparsi in mezzo. Questo sorteggio vedrà la decisione dei quarti di finale, mentre otterremo anche il girone a otto squadre per portarci fino alla finale del 28 maggio a Parigi, sapendo chi potrebbe potenzialmente incontrarsi in semifinale e finale. Un aspetto sottovalutato del sorteggio è che impareremo chi riceverà la designazione “casa” per ogni tappa.

In vista dell’estrazione di venerdì, ecco come guardare, cosa sapere e altro:

Come guardare e iniziare l’ora

Data: venerdì 18 marzo | Volta: 7:00 ET

Posizione: Sede UEFA — Nyon, Svizzera

TV e live streaming: Paramount+ e CBS Sports HQ

Squadre rimaste

Bayern Monaco

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Atletico Madrid

Benfica

Chelsea

Villarreal

Regole per il sorteggio

Beh, non ce ne sono. Nella fase a gironi e negli ottavi di finale, le squadre della stessa federazione non possono essere abbinate. Ma una volta raggiunta la fase dei quarti di finale, qui nulla è off limits. Ciò significa che potremmo potenzialmente ottenere Liverpool contro Manchester City negli ultimi otto. Potremmo anche vedere il Real Madrid contro l’Atletico Madrid con un posto in semifinale in palio. Qualsiasi combinazione di matchup potrebbe essere sorteggiata venerdì e ce ne saranno sicuramente quattro da leccarsi i baffi.

Assicurati di restare con CBS Sports per tutta la copertura della tua Champions League prima del sorteggio di venerdì e per il resto della stagione.

Il calendario della Champions

Quarti di finale

Andate: 5 e 6 aprile

Ritorno: 13 e 13 aprile

Semifinali

Andate: 26 e 27 aprile

Ritorno: 3 e 4 maggio

Finale

Sabato 28 maggio (Stade de France, Parigi)