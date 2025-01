Orari di apertura di Zara, Decathlon, El Corte Inglés e altri negozi e centri commerciali oggi, 6 gennaio

Oggi è il 6 gennaio, una data significativa nel nostro calendario, poiché celebriamo il Giorno dei Re. Questo giorno rappresenta il culmine delle festività natalizie, ricco di magia, regali e tradizioni familiari. Tuttavia, porta con sé delle incertezze per coloro che devono ancora fare acquisti dell’ultimo minuto o che desiderano approfittare delle sconti invernali, dato che è una giornata festiva in cui molte attività commerciali rimangono chiuse. Nonostante ciò, ci sono delle eccezioni, specialmente in alcune località dove alcuni negozi potrebbero essere aperti.

Orari di apertura di Zara il 6 gennaio

Zara, una delle catene più celebri, non aprirà i battenti il 6 gennaio. Questa festività colpisce tutte le sue filiali, e ieri, 5 gennaio, è stato possibile fare acquisti fino alle 21:00.

Le vendite iniziano il 7 gennaio nei negozi fisici, ma puoi già scoprire ottime offerte sul loro sito web e app, dove gli sconti sono già attivi.

Orari di apertura di El Corte Inglés il 6 gennaio

El Corte Inglés, un importante punto di riferimento commerciale, chiuderà le porte il 6 gennaio. Il 5 gennaio, tuttavia, ha esteso l’orario fino alle 22:00 per consentire gli ultimi acquisti per il giorno dei Re.

Dopo il 7 gennaio, El Corte Inglés riprenderà le sue attività normali con l’inizio degli sconti, perfetti per chi cerca occasioni in moda e tecnologia.

IKEA e altri negozi: cosa aspettarsi

IKEA rimarrà chiusa il 6 gennaio a causa della festività. Ieri, 5 gennaio, i negozi erano aperti dalle 10:00 alle 21:00, quindi è stata l’ultima occasione per fare acquisti.

Dal 7 gennaio, l’orario di apertura tornerà alla normalità, offrendo così l’opportunità di visitare i negozi per eventuali acquisti domestici.

Situazione dei negozi il 6 gennaio

Le attività commerciali in generale rimangono chiuse il 6 gennaio, ma ci sono alcune eccezioni. Piccoli supermercati o negozi di quartiere possono essere aperti con orari ridotti, a seconda della località.

Se hai bisogno di fare acquisti, dovrai attendere fino a domani, 7 gennaio, quando i negozi riprenderanno le attività normali e daranno il via agli attesi sconti invernali.