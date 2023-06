Ora puoi realizzare i tuoi sogni e creare il tuo orto domestico: la novità di Lidl ti sorprenderà.

Un numero sempre crescente di persone desidera avere un orto domestico per poter coltivare i propri frutti e verdure preferite, il che ha vantaggi come risparmiare denaro che si spenderebbe per comprarli e anche il fatto che l’alimentazione sarebbe molto più naturale e salutare. Oggi ti mostriamo un incredibile prodotto di Lidl per creare il tuo orto domestico che ti sorprenderà e che vorrai portare subito a casa per iniziare a coltivare il prima possibile… sta spopolando nelle vendite!

Lidl diventa virale costantemente grazie a molti dei prodotti che mette in vendita, e infatti la catena tedesca sa senza dubbio come conquistare il pubblico e far scatenare una completa follia per comprare alcuni articoli prima che si esauriscano. Tale è il successo che in molte occasioni un prodotto si esaurisce lo stesso giorno in cui esce in vendita, cosa che è già successa in numerose occasioni.

La serra di plastica di Lidl per creare il tuo orto domestico

Si tratta della serra di plastica, un’opzione incredibile per creare il tuo orto domestico poiché qualunque sia lo spazio ti fornirà l’ambiente necessario perché le tue colture siano produttive, sempre e comunque all’interno devi fornire le condizioni climatiche adatte affinché ciò accada. Attualmente la puoi comprare nel supermercato tedesco per soli 29,99 euro, un affare poiché il partito che ne puoi trarre varrà molto di più.

Questa fantastica serra di plastica di Lidl è una struttura di montaggio semplice grazie a un sistema di incastro senza bisogno di attrezzi che ti permetterà di averla pronta senza sforzo in pochi minuti. Queste sono alcune delle molte caratteristiche interessanti che ha:

2 finestre di ventilazione con zanzariera .

. Accesso comodo tramite un’ampia apertura con nastri di fissaggio.

Struttura in acciaio ad alta resistenza, con tetto a slitta per deviare l’acqua piovana in modo sicuro e impedire che si abbatta.

Plastica resistente alle intemperie e ai raggi solari con accumulo di calore.

e ai raggi solari con accumulo di calore. Stimola la crescita delle piante proteggendole dal vento e dalla pioggia in modo permanente.

proteggendole dal vento e dalla pioggia in modo permanente. Inclusi 4 picchetti e 4 corde per una stabilizzazione ottimale.

Plastica da 140 g/m².

Misure 200 cm di lunghezza, 169 cm di larghezza e 80 cm di profondità.

Peso 3,8 kg.

Realizzata in plastica e acciaio, non c’è dubbio che questa serra di plastica di Lidl sarà una delle tue migliori opzioni se vuoi creare un orto domestico con tutte le garanzie di successo.

