Ora puoi inserire musica nei tuoi stati WhatsApp con questo trucco

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza, ma non perfetto. Non lo diciamo perché a volte si blocca a livello globale e lascia i tuoi clienti senza servizio. 2 miliardi di utenti attivi, come è successo martedì, quando l’app non ha funzionato per due ore. Inoltre, in Spagna la caduta è stata in a momento inopportuno: nelle ore di punta, tra le 9 e le 11. Tuttavia, uno dei suoi Strumenti star delle ‘app’ non aggancia il pubblico perché è rudimentale rispetto al resto funzionalità. Parliamo del stato di WhatsApp. Supportano a malapena immagini e video. I testi e, soprattutto, i link, hanno poche opzioni per disegno e sembrano arcaici. Né possono essere accompagnati da musica ma… abbiamo un trucco per farlo immagini Y video. Prendi nota.

Avete bisogno di un complice per mettere la musica negli stati di WhatsApp. È un’applicazione esterna, ma anche molto popolare: Facebook. Poiché entrambe le applicazioni provengono da Obiettivo, condividi formati. Inoltre, il trucco incorporare la musica è abbastanza semplice: si tratta di creare lo status attraverso le storie del social network. Questo è il passo dopo passo che dovresti seguire.

Crea una storia su Facebook

La prima cosa da fare è aprire Il tuo profilo nell’applicazione Facebook e premere l’opzione ‘creare una storia‘. Avrai una gamma di opzioni da aggiungere oltre alle foto e ai video del bobina del telefono: testo, musica, un ‘selfi’, un ‘Boomerang’ o il formato ‘Green Screen’. Tuttavia, questo trucco funziona solo con foto e video, quindi non hai bisogno di nessuno di questi strumenti.

Dopo aver selezionato il contenuto che desideri condividere, si aprirà un nuovo menu di opzioni. Tra questi vedrai che puoi aggiungere musica (e “adesivi”, effetti e persino taggare le persone). Inoltre, Facebook ti offrirà innanzitutto una raccomandazione per un brano nella sezione “Per te”.

Se non ti piacciono quelli che ti offre, trova quello che preferisci selezionando l’opzione ‘Musica’. Oltre a selezionare il frammento che desideri, puoi selezionare il design con cui apparirà.

Passaggio essenziale per il funzionamento del trucco

Il prossimo passo è fondamentale: Devi pubblicare la storia su Facebook prima di continuare. non vale la pena salva il video prima di appenderlo perché non verrà scaricato con la musica. Infatti, se lo provi, l’applicazione ti avverte già che non avrà l’audio.

Una volta pubblicata, clicca sulla storia che hai appena pubblicato e inseriscila. Apparirà un pulsante con tre punti. Premilo e seleziona l’opzione “Salva video”. ‘Voilà’: in bobina avrai la storia con la musica che devi solo pubblicare come stato su WhatsApp. Provalo, sorprenderai i tuoi contatti.