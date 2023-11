Ora potete cucinare cibo asiatico a casa vostra grazie a questa novità Aldi

La cucina asiatica è una delle più apprezzate al mondo, soprattutto le specialità cinesi e giapponesi, ma la verità è che tutti i paesi di questo continente hanno molto da offrire in termini di gastronomia.

Oggi vi mostriamo un utensile di Aldi che vi consentirà di preparare facilmente cibo asiatico a casa. Nella sua sezione cucina, Aldi propone diversi utensili che renderanno la vostra esperienza di cottura più facile e confortevole per garantirvi il massimo nella preparazione dei pasti che consumiamo ogni giorno. La catena tedesca è fortemente impegnata in una sezione che genera grande interesse tra il pubblico e lo dimostra il numero di articoli che sono passati attraverso le sue strutture e che hanno avuto un grande successo nelle vendite.

Il wok Aldi essenziale per la vostra cucina

Questo è la pentola Wok CREAZIONE CASA. Il wok è un utensile essenziale nella cucina asiatica per cucinare molte specialità e va a ruba anche in molti paesi, tra cui la Spagna, perché è davvero fantastico da usare. Il prezzo di questo incredibile wok è di soli 9,99 euro, una cifra che vale la pena di pagare perché non potrete più farne a meno.

Questo wok di Aldi è in acciaio smaltato e ha due strati di rivestimento antiaderente, per evitare che i cibi si attacchino durante la cottura. Con un diametro di 20 centimetri, è disponibile in due colori, nero e rosso, ed è importante sottolineare che è privo di PFOA, il che rende la cottura completamente sicura. È adatto a tutti i tipi di fornelli e può essere lavato a mano o in lavastoviglie.

Che cos’è un wok?

Il wok è un utensile utilizzato nella cucina orientale, che potrebbe essere descritto come una via di mezzo tra una padella e una pentola, in quanto ha la caratteristica di essere un po’ più grande, con una base rotonda e pareti alte e curve. In questo modo, gli ingredienti possono essere agitati e mescolati abbastanza bene senza cadere.

La sua origine non è molto chiara, ma si ritiene che il wok sia nato nel sud della Cina cantonese tra il X e il XII secolo, creato perché in tempi di scarsità si potesse cucinare tutto in una sola pentola invece di averne diverse. Nel wok si può far bollire, friggere, cuocere a vapore, stufare, cuocere e cucinare, anche se la sua grande specialità sono i fritti, che vengono davvero spettacolari. Senza dubbio, questo wok Aldi è un utensile che vi tornerà utile in cucina e che potrete sfruttare al meglio.

