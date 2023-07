Ora da Lidl, trova mobili da esterno perfetti per arredare il giardino!

L’arrivo dei giorni belli suscita in molti di noi il desiderio di godere del nostro giardino, della nostra terrazza o del nostro balcone. Cosa c’è di meglio che creare uno spazio esterno accogliente e confortevole per rilassarsi, ospitare ospiti o semplicemente gustare momenti di tranquillità all’aria aperta?

Lidl: un leader indiscusso nel campo dello sconto

Eh sì, il marchio tedesco è in testa alle catene di discount. Ma come?

Un marchio imprescindibile

Prima dell’esplosione delle catene che offrono prodotti a prezzi ridotti provenienti dalla Germania, il mercato dello sconto in Francia faceva fatica ad essere apprezzato al giusto valore. Le catene di discount francesi come Netto avevano una cattiva reputazione e la maggior parte dei loro consumatori evitava di menzionare che erano abituati a comprare e consumare prodotti a basso costo di ogni tipo. Da quando sono arrivate sul mercato francese le marche discount tedesche come Lidl, il 90% dei francesi afferma ora con orgoglio di essere clienti abituali di questo marchio.

Una selezione di prodotti varia e di qualità

La costituzione di questa clientela fedele non è stata frutto del caso. È il risultato della diversità dei prodotti offerti da Lidl, che comprendono in particolare:

Una vasta gamma di alimenti

Articoli per l’arredamento

Oggetti di decorazione

Utensili per il fai da te e il giardinaggio

Una gamma dedicata all’arredamento esterno

Grazie a questa offerta diversificata, Lidl è riuscita ad attirare e fidelizzare una clientela francese, nonostante l’aumento dei prezzi e l’inflazione.

Prezzi sempre competitivi

Ovviamente, il marchio tedesco è riuscito a mantenere i suoi prezzi a un livello estremamente basso, rendendoli molto attraenti, pur offrendo prodotti di ottima qualità, qualunque essi siano. È una vera scoperta in questi tempi di difficoltà economiche per le nostre finanze.

Mobili da esterno a un prezzo imbattibile

Lidl ha svelato la sua selezione di mobili per trascorrere più tempo all’aperto.

Ideale per l’estate

Hai bisogno di zone d’ombra per la tua terrazza o il tuo giardino? Lidl ti aiuta a trascorrere un bell’estate con un’ombrellone a meno di 80 euro! Con un sistema a manovella per aprirlo e chiuderlo, questo splendido ombrellone ti permetterà di goderti il tuo salotto all’aperto.

Il supporto è realizzato in acciaio e alluminio, e ha persino un braccio retrattile che può ruotare di 360°. Naturalmente, Lidl ha previsto altre offerte come questa.

Se stavi pensando di procurarti un lettino prendisole, è il momento di farlo. Può andare nel tuo giardino, o anche sulla tua terrazza. Quindi, scegli una delle 5 posizioni della sdraio e rilassati, al costo di soli 69,99 €. Una nuova gamma di ombrelloni a prezzi estremamente vantaggiosi perfetta per la tua terrazza.

Comfort a prezzi convenienti

Perché non optare per nuove sedie da giardino argentate? Ne troverai a meno di 50 euro da Lidl. Se lo desideri, puoi persino utilizzare una sedia ergonomica per il tuo spazio esterno. Queste sedie sono appositamente progettate per migliorare la postura.

È la sedia ideale se lavori da casa. Puoi metterla all’esterno o all’interno, a seconda delle tue preferenze. Con 89,99 €, potrai procurarti questa sedia dal design moderno.

Acciaio per la durata

Certo, non dimentichiamo il set di mobili da balcone di Lidl. Questo set è composto da due sedie e un tavolo ovale, il tutto per 169,99 €.

Per concludere, non dimenticare il salotto da giardino in acciaio a 149,99 €, un prezzo più che abbordabile per la sua durabilità.