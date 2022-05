OnePlus presenta due nuovi telefoni e cuffie wireless

OnePlus ha appena annunciato tre nuovi prodotti che entrano a far parte della gamma Nord: il smartphone Nord 2T5G e Nord CE 2 Lite5G, all’interno della sua serie più economica, e le cuffie Nord Buds, il primo prodotto audio della famiglia che si caratterizza per l’integrazione della ricarica super veloce.

Questo è il OnePlus Nord 2T5G

Si tratta di una versione aggiornata di OnePlus Nord 25G, il dispositivo premium dell’azienda per il settore di fascia media. Ciò include la ricarica SuperVOOC da 80 W (la stessa tecnologia di OnePlus 10 Pro5G), un chipset Dimensity 1300 aggiornato e una fotocamera frontale da 32 megapixel. Include OxygenOS 12.1 ed è caratterizzato da un ottimo livello di prezzo.

Tra i punti di forza del prodotto, bisogna citare il sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 80W che riempie completamente (dall’1 al 100%) la batteria dual-cell da 4.500 mAh in 27 minuti. Fornisce l’autonomia necessaria per un’intera giornata con 15 minuti di ricarica, il 120% più veloce dell’originale OnePlus Nord.

Questo nuovo dispositivo è certificato TÜV Rheinland per un uso sicuro. Dispone di 9 sensori di temperatura integrati per monitorare la temperatura di ricarica in tempo reale, assicurandosi che il dispositivo rimanga fresco durante il processo di ricarica.

Sul retro, ha una fotocamera composta da un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 120° che consente di catturare più immagini di ciascuna scena e un obiettivo macro da 2 MP.

Il sensore Sony IMX766 da 50 MP è stato scelto per le sue dimensioni da 1/1,56 pollici, pixel da 1,0 μm e compatibilità OIS. Queste caratteristiche offrono buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo di acquisire buone foto in ambienti scarsamente illuminati. Con una modalità Nightscape migliorata, la potenza e l’IA del chipset MediaTek Dimensity 1300, le prestazioni del sistema sono notevolmente migliorate. È anche in grado di registrare video al rallentatore con un frame rate elevato fino a 960 fps. La fotocamera utilizza lo stesso sensore da 32 MP di OnePlus 10 Pro. È dotato di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un algoritmo di sfocatura AI che migliora la chiarezza e la nitidezza.

Processore e valori

È alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1300 che consente al processore Octa-Core di raggiungere velocità fino a 3 GHz, ottenendo prestazioni di gioco ottimali, un consumo energetico più efficiente e un migliore controllo della temperatura con HyperEngine 5.0. È accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1.

Il dispositivo supporta la tecnologia Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, che consente velocità dati più coerenti quando è connesso a reti wireless e riduce la latenza audio quando il dispositivo si connette a dispositivi Wi-Fi e Bluetooth contemporaneamente.

Lo schermo è AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Ha uno spessore di 8,2 mm e un peso di 190 g ed è disponibile in due combinazioni di colori: grigio e verde.

Prezzo

Il OnePlus Nord 2T5G sarà in vendita il 24 maggio da 409 euro e 509 euro, a seconda della versione.

Questo è il Nord CE Lite5G

Incorpora un chipset a bassa potenza, una batteria a ricarica rapida e uno schermo a 120 Hz. Dispone inoltre di OxygenOS 12.1, connettività 5G e mantiene le caratteristiche della famiglia OnePlus Nord CE, come un jack per cuffie da 3,5 mm e fino a 1 TB espandibile archiviazione tramite microSD.

È alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 695 5G che offre un processore Octa-Core con velocità fino a 2,2 GHz. Questa combinazione di chip è stata scelta cercando un equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. È supportato da una scheda grafica Qualcomm Adreno 619, che migliora le prestazioni fino al 30% rispetto alla generazione precedente, oltre a 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage.

La batteria da 5.000 mAh può alimentare il dispositivo per un’intera giornata. Sulla base di test interni, può riprodurre video di YouTube per circa 21 ore o riprodurre 23 round consecutivi di 30 minuti di PUBG Mobile con una singola carica. Ha una carica SUPERVOOC da 33W, che ricarica la batteria dall’1 al 50% in 30 minuti.

Lo schermo è FHD+ da 6,59 pollici con refresh rate di 120 Hz e tecnologia LCD. Supporta il motore di gioco HyperBoost, che alimenta funzioni come lo stabilizzatore del telaio General Performance Adapter (GPA).

fotocamere intelligenti

È dotato di un sistema a tripla fotocamera guidato da un sensore principale da 64 MP con pixel di grandi dimensioni e consente di scattare foto con meno sfocatura e rumore, soprattutto in ambienti scarsamente illuminati grazie alla caratteristica modalità Nightscape. Il sensore principale da 64 MP funziona in tandem con una fotocamera di profondità assistita da 2 MP per dare più profondità alle foto in modalità Ritratto.

La parte anteriore è dotata di una fotocamera da 16 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). Fornisce la funzionalità Dual-View Video, per registrare contemporaneamente con le sue fotocamere anteriore e posteriore.

È disponibile in due versioni di colore: blu e nero.

Prezzo

Il OnePlus Nord CE 2 Lite5G sarà in vendita il 24 maggio per 309 euro.

OnePlus Nord Buds

I OnePlus Nord Buds espandono il portafoglio di prodotti Nord e sono dotati di driver dinamici in titanio da 12,4 mm, supporto Dolby Atmos e 30 ore di riproduzione combinata con una singola carica.

Sono dotati di driver dinamici in titanio da 12,4 mm selezionati per la loro buona riproduzione dei bassi e degli acuti. Supportano Dolby Atmos, la tecnologia audio spaziale di Dolby che emula gli effetti audio 3D di un tipico sistema audio surround quando si consumano film, musica o giochi compatibili.

Integrano 4 microfoni che filtrano i rumori di sottofondo indesiderati durante le chiamate, alimentati da algoritmi di riduzione alimentati dall’Intelligenza Artificiale e un design meccanico che limita il rumore del vento.

Offrono 30 ore di riproduzione combinata con una singola carica. Gli auricolari stessi forniscono 7 ore di riproduzione con una sola carica e con quello veloce puoi ottenere 5 ore di riproduzione audio dopo 10 minuti di accensione.

Sono classificati IP55 contro acqua e sudore e sono dotati di un rivestimento nano idrofobico resistente al sudore che protegge dalla corrosione.

Prezzo

Le cuffie OnePlus Nord Buds saranno in vendita il 24 maggio al prezzo di 49 euro.