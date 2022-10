Omaggio di Google nel suo doodle a Tito Puente, il re della musica latina

Gli Stati Uniti festeggiano Mese nazionale del patrimonio ispanico dove vengono riconosciuti i contributi degli americani con radici ispaniche che hanno lasciato alla societ脿 e alla cultura nordamericane. Inizia il 15 settembre e termina il 15 ottobre, negli Stati Uniti circa il 20% della sua popolazione proviene da paesi come Costa Rica, Messico, El Salvador, Honduras, Nicaragua o Porto Rico.

Per questo motivo, ha voluto Google rendere omaggio a un artista di New York, Tito Puente, di origine portoricana che 猫 cresciuto circondato dalla musica e che gli ha permesso di dedicarsi alla composizione di canzoni al punto da battezzarlo come il re dei timballi e il re della musica latina.

Tito Puente ha sperimentato diversi generi di musica latina come boogaloo, pachanga e salsa. Era considerato un pioniere musicale per la sua creativit脿 e sperimentazione e 猫 accreditato di aver reso popolare la musica latina negli Stati Uniti. Nel 1969 gli fu concessa la chiave di New York City. Mor矛 il 1 giugno 2000.

Google onora le pietre miliari o le date storiche con i suoi doodle

Internet 猫 una grande edicola e quindi puoi consultare gli scarabocchi pi霉 importanti, come il calendario gregoriano, la sua storia o i suoi creatori nella pagina seguente: http://www.google.com/doodles/search

Queste piccole opere d’arte virtuali, come l’anniversario del determinazione della velocit脿 della lucepu貌 essere acquistato e persino decorato con qualsiasi tipo di oggetto come t-shirt, francobolli o skateboard attraverso il suo negozio virtuale.

La storia del doodle

Google solitamente decora le lettere del suo logo per celebrare gli anniversari di personaggi famosi o date chiave nel mondo della scienza o della cultura, come la nascita di Charles Chaplini premi Nobel, l’anniversario del ‘Don Chisciotte’ o qualche evento rilevante o nuovo o il calendario gregoriano.

Il famoso motore di ricerca ha sorpreso con scarabocchi interattivi come quello commemorativo il 30掳 anniversario di ‘Pac-Man’, che ha permesso di giocare al famoso videogioco.

Altri scarabocchi di spicco sono stati quello dedicato al 70掳 anniversario della nascita di John Lennon, con un video che ripercorreva l’immaginario del Beatle; il 60掳 anniversario della pubblicazione de ‘The Astronauts’ di Stanislaw Lem, con vari minigiochi, o l’incredibile dedicato a Les Paul, ricreando una chitarra ispirata al maestro delle sei corde che permetteva agli utenti di comporre canzoni.