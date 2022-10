Olympique Marsiglia vs Sporting CP: come guardare online, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Champions League torna in campo martedì, solo su Paramount+.

Chi sta giocando

Sporting CP @ Olympique Marsiglia

Cosa sapere

Ci stiamo dirigendo verso la terza giornata della fase a gironi di Champions League e lo Sporting CP giocherà contro l’Olympique Marsiglia alle 12:45 ET martedì 4 ottobre allo Stade Orange Velodrome. Lo Sporting CP ha raccolto tre punti con una vittoria per 2-0 sul Tottenham Hotspur nella gara precedente. Meno fortunato alla seconda giornata, l’Olympique Marsiglia è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro l’Eintracht Frankfurt. In questo momento, lo Sporting CP (sei punti) è in testa al Gruppo D, mentre l’Olympique Marsiglia (zero punti) è l’ultimo nel girone. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone.

Una vittoria per lo Sporting CP li manterrebbe saldamente al primo posto. L’Olympique Marsiglia ha bisogno di cambiare marcia; anche con una vittoria qui, completeranno comunque il girone.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare