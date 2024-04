Olivanie: la nuova stella della serie “Mauvais joueurs” su Netflix?

Chi è Olivanie?

Olivanie, una partecipante dinamica allo show televisivo «Giocatori brutti?» su Netflix, è una creatrice di contenuti digitali originaria della Francia. Durante la prima stagione, all'età di soli 25 anni, questa parigina ha già riscosso grande attenzione con più di 100.000 follower su Instagram e 148.000 iscritti su YouTube (Vedere). Nata il 31 luglio 1998, la sua altezza rimane un mistero per i suoi fan.

Un fenomeno sui social media

Nonostante una presenza più modesta su X con solo 10.000 follower, Olivanie continua a rafforzare la sua popolarità online, testimoniando la sua influenza crescente nel mondo digitale.

La Competizione: «Giocatori brutti?»

Olivanie si distingue sin dall'inizio dello spettacolo per la sua personalità forte e dominante. Pur ammettendo di non essere la più forte fisicamente, afferma con determinazione che non si lascerà manipolare da nessuno. Le sue motivazioni per vincere? Il denaro e il suo ego, nulla di più semplice.

Le sfide del gioco

Il gioco riunisce tredici concorrenti, sette donne e sei uomini, che lottano per un premio di 150.000 euro in un paradiso di lusso a Jalisco, in Messico.

Emia

Thibault

Benjamin

Inès

Olivanie

Dypsy

Clemence

Dove e quando guardare «Giocatori brutti su Netflix?»

La prima stagione si compone di nove episodi. I primi quattro sono stati lanciati il 17 aprile 2024, seguiti dai due successivi il 24 aprile, e gli ultimi tre saranno disponibili il 1 maggio 2024. Lo show può essere visto su Netflix in America Latina e negli Stati Uniti. È necessario un abbonamento a Netflix per accedere agli episodi.

Per ulteriori informazioni e abbonamenti visita Netflix.