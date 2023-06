Offerte speciali sulla collezione bagno di Zara Home: ti mostriamo le scelte più convenienti.

I tessili per il bagno sono molto importanti, come gli asciugamani, indispensabili per asciugarti ogni giorno dopo la doccia o ogni volta che ti lavi le mani, per cui è molto interessante esaminare le diverse collezioni che arrivano sul mercato per scegliere quelli che più ci piacciono da portare a casa. Oggi ti mostriamo i saldi nella collezione da bagno di Zara Home che ti permetteranno di portare a casa degli asciugamani meravigliosi a prezzi super convenienti… prendi nota!

Zara Home ha nel suo catalogo una vasta gamma di prodotti per il bagno a cui potrai dare molto utilizzo, sia asciugamani, che specchi, mensole, mobili e praticamente tutto ciò che puoi necessitare per questa stanza così importante della casa, affinché non manchi il minimo dettaglio e la si abbia completamente attrezzata.

Gli asciugamani da bagno di Zara Home a prezzo speciale

Asciugamano doppia decorazione extra morbido

Questo bellissimo asciugamano è decorato con una doppia cenefa che gli conferisce un tocco estetico ideale per creare un’atmosfera attraente, calda e accogliente. Realizzato in cotone, ha un grammaggio di 650 g/m2 ed è molto assorbente, extra morbido e di asciugatura rapida. Disponibile in diversi colori (sabbia, bianco, nero, grigio/azzurro) e in varie dimensioni (toccatore, lavandino, bagno).

Asciugamano cenefa lino

Questo asciugamano è realizzato al 96% in cotone e al 4% in lino, con un grammaggio di 490 g/m2 ed è disponibile in tre diverse dimensioni (toccatore, lavandino, bagno). Ha una cenefa di lino che gli conferisce un’estetica accattivante.

Asciugamano punto nero

In questo caso si tratta di un asciugamano al 100% in cotone che presenta un punto nero come decorazione, con un grammaggio di 480 g/m2. Disponibile in tre diverse dimensioni (toccatore, lavandino, bagno).

Asciugamano cotone cenefa pieghe

Questo bellissimo asciugamano è anche al 100% in cotone, con un grammaggio di 460 g/m2 e una cenefa a contrasto con piccole pieghe. Come gli altri, è disponibile in tre diverse dimensioni (toccatore, lavandino, bagno).

Pacco da 3 asciugamani di cotone di alta qualità

Concludiamo questo excursus sugli asciugamani da bagno di Zara Home con un pacco di 3 unità della stessa dimensione, quella degli ospiti (30×30 cm). Realizzati in 100% cotone extra assorbente, sono molto resistenti al lavaggio e sono disponibili in vari colori (bianco, verde, beige, pietra, cenere, grigio). Il pacco da 3 ha un prezzo di 7,99€.

È molto importante che controlli l’etichettatura di qualsiasi asciugamano che acquisti per conoscere le raccomandazioni di cura del produttore.

4.7/5 - (9 votes)