Offerta speciale Lidl: la linea Parkside offre strumenti professionali a prezzi imbattibili!

Quando si desidera fare dei lavori in casa, è sempre utile avere degli strumenti su cui poter contare. Questo vale tanto per i lavori leggeri quanto per i lavori più importanti. Se ritieni che i tuoi strumenti non siano sufficientemente performanti, può essere utile acquistarne di nuovi. Lidl li propone proprio a prezzi imbattibili: te li presentiamo qui.

Set di punzoni o punteruoli automatici per facilitare i tuoi lavori

Lidl è un punto di riferimento quando si tratta di trovare strumenti per il bricolage.

Cos’è la gamma Parkside?

Gli strumenti professionali proposti da Lidl a prezzi stracciati fanno parte della gamma Parkside. Non sei familiare con questo marchio e non ne hai mai sentito parlare? Sappi che la gamma Parkside comprende numerosi prodotti che consentono di realizzare lavori in modo rapido ed efficiente.

Ad esempio, nella gamma Parkside troverai:

Strumenti manuali

Strumenti elettrici

Prodotti per il laboratorio fai da te

Qualunque sia il lavoro che desideri realizzare a casa tua, troverai ciò di cui hai bisogno all’interno della gamma Parkside.

Punzoni e punteruoli automatici assolutamente da procurarsi

In questo momento, Lidl propone tre set della gamma Parkside. Il primo è composto da dieci punteruoli, accompagnati da nove teste di punzonatura intercambiabili. Questo set è ideale se, durante i tuoi lavori, devi punzonare materiali come la gomma piuma o la pelle.

Il secondo set comprende tre punteruoli automatici. Sono inclusi due punte di ricambio al suo interno. I punteruoli automatici consentono di realizzare una punzonatura precisa senza martello.

Il terzo set è composto da cinque punteruoli di diverse dimensioni che consentono di realizzare fori con precisione. I tre set sono proposti al prezzo stracciato di 6,99 euro. La gamma di strumenti Parkside è conosciuta per la sua qualità.

Un livello a bolla laser proposto a un prezzo imbattibile

Troverai anche da Lidl un livello a bolla laser professionale.

Uno strumento perfetto per semplificarsi la vita

Hai bisogno di allineare oggetti su una parete? Non devi più esitare: recati immediatamente da Lidl per procurarti il livello a bolla laser della gamma Parkside.

Questo prodotto è particolarmente pratico per allineare oggetti su una parete in modo estremamente preciso. Puoi scegliere se realizzare il tuo livello laser con una croce o una linea, a seconda delle tue esigenze. Hai paura della fissazione? Sappi che questo prodotto ha degli magneti. Inoltre, dispone di un treppiede per essere posizionato senza alcuna difficoltà.

Lo strumento ha un raggio di azione di due metri e funziona con pile AAA fornite all’acquisto.

Un livello a bolla leggero venduto a un prezzo imbattibile

Questo livello a bolla ha il vantaggio di essere molto leggero. Infatti, pesa appena 180 grammi. È quindi del tutto possibile portarlo con te in tutte le stanze della casa.

Se sei interessato a questo prodotto con numerosi vantaggi, sappi che, come al solito, Lidl ha pensato ai suoi clienti con un budget limitato. Dovrai spendere solo 9,99 euro per procurartelo.