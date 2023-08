Offerta settimanale di Lidl: i migliori tavole gonfiabili per paddle surf che tutti desiderano

Il paddle surf è uno sport acquatico che consiste nel remare in piedi su una tavola, sfruttando le onde o la corrente dell’acqua. È un’attività divertente, rilassante e salutare, che sta sempre più conquistando appassionati in tutto il mondo. Se desideri iniziare questo sport o migliorare il tuo livello, non puoi perderti l’offerta settimanale di Lidl, che ti porta le migliori tavole gonfiabili da paddle surf sul mercato.

Le migliori offerte di Lidl su tavole gonfiabili da paddle surf

Le tavole gonfiabili da paddle surf hanno il vantaggio di poter essere trasportate e riposte facilmente, senza occupare molto spazio. Inoltre, sono molto resistenti e stabili, il che le rende ideali per principianti e esperti. Da Lidl, puoi trovare tre diversi modelli di tavole gonfiabili da paddle surf, che sono di buona qualità, ma che sono anche in offerta, quindi non lasciartele sfuggire. Sono queste che ti spieghiamo ora:

Tavola gonfiabile da paddle surf e yoga Mistral con doppia camera d’aria

La tavola più desiderata tra tutte quelle vendute da Lidl, che inoltre è ora in offerta. Ha una doppia camera d’aria che le conferisce maggiore rigidità e sicurezza. Ha una lunghezza di 335 cm, una larghezza di 85 cm e uno spessore di 15 cm. Supporta un peso massimo di 180 kg e ha una capacità di carico di 280 litri. Include uno zaino, un remo regolabile, una pompa per gonfiare, un kit di riparazione e una cinghia per la caviglia. Inoltre, essendo una piattaforma ampia e grande, è perfetta per fare esercizi di yoga sull’acqua. È ora in offerta a 309,99 euro.

Tavola gonfiabile da paddle surf Race Mistral con doppia camera d’aria

Una tavola progettata per gli amanti della velocità e della competizione. Ha una forma aerodinamica che le consente di scivolare rapidamente sull’acqua. Ha una lunghezza di 381 cm, una larghezza di 76 cm e uno spessore di 15 cm con piattaforma in EVA antiscivolo per una posizione sicura. Supporta un peso massimo di 180 kg e ha una capacità di carico di 340 litri. Include gli stessi accessori del modello precedente, ma con un remo più leggero e resistente. Il suo prezzo in offerta è di 359,99 euro.

Tavola gonfiabile da paddle surf HF Bestway

Questa tavola è la più economica e semplice delle tre, ma non per questo di minor qualità. Ha una singola camera d’aria, ma è realizzata con materiali resistenti e durevoli. Ha una lunghezza di 305 cm, una larghezza di 84 cm e uno spessore di 12 cm. Supporta un peso massimo di 120 kg e ha una capacità di carico di 220 litri, con sedile per kayak e remo. Il suo prezzo in offerta è di 249,99 €.

Come puoi vedere, c’è una tavola gonfiabile da paddle surf per ogni gusto e necessità. Non pensarci più e approfitta dell’offerta settimanale di Lidl per averne una tua. Non te ne pentirai!

