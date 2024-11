Offerta pazzesca su Lidl: kiwi di origine spagnola a meno di 3 euro solo questa settimana

Aggiungere frutta alla tua alimentazione è una delle scelte migliori che puoi fare in ogni momento dell’anno. Le frutte non solo forniscono una ricchezza di vitamine e minerali, ma portano anche fibra, antiossidanti e un gusto irresistibile.

Prendiamo ad esempio il kiwi, un frutto che si distingue non solo per il suo sapore, ma anche per il suo elevato contenuto di vitamina C, potassio e fibra.

Dal 11 al 17 novembre, Lidl offre una promozione con uno sconto del 25% sul kiwi Gold. Questo kiwi di categoria I sarà disponibile ad un prezzo più basso durante questi giorni.

Inoltre, anche altre frutte offrono sconti interessanti, rendendo questa settimana una opportunità imperdibile per riempire il tuo carrello con prodotti freschi e di qualità a prezzi ridotti.

Sconto speciale sul kiwi da Lidl

Uno dei prodotti di spicco nel catalogo di Lidl è il kiwi Gold di categoria I, noto per il suo sapore dolce, a volte leggermente acido, e la sua consistenza morbida.

Questo kiwi, più morbido del kiwi verde tradizionale, è disponibile con uno sconto del 25%, il che abbassa il suo prezzo da 3,99€ a 2,99€ per 700 grammi.

Oltre ai benefici già citati, il kiwi è una fonte eccellente di antiossidanti che aiutano a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la digestione e mantenere una pelle sana. Sicuramente vorrai tenerlo a portata di mano.

Ricette veloci e nutrienti con il kiwi

Il gusto dolce del kiwi e la sua consistenza morbida lo rendono un ingrediente perfetto per ricette veloci che apportano freschezza e nutrienti.

Ecco alcune idee per gustarlo al meglio:

Snack veloce: sbuccia il kiwi e taglialo a fette o cubetti. Perfetto da abbinare ad altre frutte fresche come la fragola.

sbuccia il kiwi e taglialo a fette o cubetti. Perfetto da abbinare ad altre frutte fresche come la fragola. Colazione salutare: aggiungi pezzi di kiwi a una ciotola di yogurt naturale e granola per iniziare la giornata con un’opzione nutriente e gustosa.

aggiungi pezzi di kiwi a una ciotola di yogurt naturale e granola per iniziare la giornata con un’opzione nutriente e gustosa. Frullato energizzante: combina il kiwi con spinaci, banana e un pizzico di zenzero nel frullatore per ottenere una bevanda fresca piena di vitamine e minerali.

combina il kiwi con spinaci, banana e un pizzico di zenzero nel frullatore per ottenere una bevanda fresca piena di vitamine e minerali. Insalata rinfrescante: aggiungi cubetti di kiwi a un’insalata di spinaci e avocado per dare un tocco di dolcezza e freschezza al tuo piatto.

Sconti su mele e pomodorini da Lidl

Oltre al kiwi Gold, Lidl offre anche sconti su altre frutte. Le mele rosse hanno uno sconto del 30%, rendendole ancora più allettanti per gli amanti di questo frutto. Il prezzo normale è di 1,85€ al chilo e si abbassa a soli 1,29€.

Inoltre, i pomodorini ciliegia godono anche di un notevole sconto, passando da 2,99€ a 1,99€ per 300 grammi. Queste offerte, insieme a quella del kiwi, permettono di godersi una selezione di prodotti freschi e di qualità senza che il prezzo sia un ostacolo.

