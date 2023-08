Offerta imperdibile: Lidl sconta il pulitore a vapore Karcher, non ci crederai

Stai cercando uno strumento in grado di pulire a fondo il tuo pavimento? È il momento di equipaggiarti con il pulitore a vapore Karcher disponibile da Lidl a partire dal 24 luglio. Sarà sugli scaffali di tutti i negozi Lidl a prezzo scontato, e ciò per circa 10 giorni.

Il pulitore a vapore Karcher a prezzo scontato

È il momento di equipaggiarti a buon mercato con il pulitore a vapore Karcher.

Da Lidl siamo abituati a trovare prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. A volte, troviamo prodotti di marca a prezzi imbattibili e questo pulitore a vapore Karcher ne fa parte.

Lidl ti propone il pulitore a vapore Karcher, venduto con i suoi tre panni in microfibra. Con questo pulitore, potrai eliminare fino al 99% dei batteri presenti. Questo pulitore è offerto al prezzo di 119 € e offre una vasta serie di caratteristiche:

Potenza di 1.600 Watt

Un serbatoio di capacità sufficiente per pulire una superficie di 50 metri quadrati

Una funzione in grado di pulire in profondità a vapore

3 panni in microfibra per pavimenti lisci, un ugello per pavimenti EASYFIX

Apparecchio pronto all’uso in 30 secondi

Cavo lungo 5 metri e testa di spazzolatura orientabile

Il prodotto è garantito 2 anni dal produttore

Venduto con tutti i suoi accessori, ti offrirà ampie opzioni per la pulizia del pavimento della tua casa. Non dovrai far altro che avviarlo e dedicarti a una pulizia efficiente ed efficace!

Perché scegliere il pulitore a vapore Karcher da Lidl

Questo pulitore di Karcher ha numerosi vantaggi. Ti permetterà di fare una pulizia approfondita grazie al vapore ad alta pressione generato dall’apparecchio. Il vapore caldo penetrerà in profondità ed eliminerà le tracce e lo sporco dal tuo pavimento o tappeto. Con questo pulitore, la tua pulizia sarà più efficace rispetto a una pulizia tradizionale.

Finito lo sfregamento con l’uso di prodotti aggressivi, abrasivi o chimici, che alla lunga finiranno per danneggiare il tuo tappeto. Il vapore non danneggerà nulla e farà gran parte del lavoro al tuo posto. Guadagnerai energia e tempo. Potrai usarlo su una grande varietà di superfici, come piastrelle, pavimenti duri e tappeti. Tutto ciò è possibile perché viene venduto con una vasta gamma di accessori che si adatteranno a ogni situazione.

La tua pulizia sarà ottimale, soprattutto grazie alle efficaci lame raschiatrici.

Il marchio Karcher è rinomato per la sua durabilità grazie alla sua buona qualità di fabbricazione. Sarà resistente a un utilizzo prolungato, quindi acquistarlo sarà un buon investimento.

Per questo modello proposto da Lidl. Di solito viene venduto intorno ai 150 €. In offerta promozionale a 119 € a partire da lunedì 24 luglio. Non ti resta che recuperare il tuo pulitore a vapore Karcher, nel tuo Lidl più vicino. Il marchio aveva già messo in vendita un mop a meno di 70 €.