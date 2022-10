Ochama di JD.com perde i contatti con l’Europa

Il COO Mark den Butter e il CMO Kayee Tjahjadi-Lam se ne vanno Ochama appena un anno dopo il colosso cinese dell’e-commerce JD.com ha iniziato la sua prova nei supermercati online olandesi. Cosa significa questo per la prevista espansione europea?

Capitolo chiuso

La partenza di entrambi i manager di alto livello è una grave battuta d’arresto per Ochama, poiché entrambi erano il volto degli ambiziosi piani europei di JD.com sin dall’inizio nel gennaio 2022. “È stata un’avventura davvero interessante avviare una nuova azienda da zero” , scrive Den Butter sulla sua pagina LinkedIn, aggiungendo di essere subito disponibile per una nuova sfida.

Anche Tjahjadi-Lam, un’altra persona che era a Ochama dall’inizio, lascia l’azienda. Questa doppia battuta d’arresto evidenzia i problemi che Ochama ha con la penetrazione nel mercato europeo, nonostante l’enorme potenza di fuoco che il suo proprietario cinese può fornire. Sebbene JD.com non abbia eguali quando si tratta di intelligenza artificiale e automazione della logistica al dettaglio, ha problemi ad applicare questi vantaggi sul front-end. L’azienda dispone di un enorme magazzino automatizzato nei Paesi Bassi, con molti robot per il commissionamento, ma anche un notevole surplus di capacità .

In Belgio, in cinese

JD.com ora spera di poter iniziare a fornire adempimenti per altri rivenditori e ha stretto accordi con artisti del calibro di Hunkemoller e Blokker. Il negozio online di Ochama offre già prodotti non alimentari forniti da Blokker, mentre i piani futuri permetterebbero anche ai clienti di ritirare i loro ordini di Ochama nei negozi Blokker. Attualmente, Ochama ha solo quattro punti click&collect propri e i clienti possono ricevere i loro ordini a casa, esclusa la sostanziosa offerta di prodotti surgelati.

Da agosto, il supermercato web cinese consegna ordini anche in Belgio, Francia e Germania. Anche per questi paesi non sono disponibili cibi surgelati. Sorprendentemente, per un Paese che vanta le sue credenziali online, non si è parlato di questa espansione, a parte un post in lingua cinese su Wechat, la risposta cinese a Whatsapp.

Principalmente consumatori cinesi

Ochama ha difficoltà a trovare un modo per raggiungere i clienti europei, che attualmente si rivolge principalmente ai consumatori cinesi in Europa. Ciò non è aiutato dal fatto che la presentazione è piuttosto caotica per gli standard europei, mostrando reggiseni sportivi e cuociriso tra spaghetti istantanei e gnocchi. I filtri di ricerca sono piuttosto limitati, mentre la gamma di prodotti in offerta si concentra su articoli scontati temporanei e occasioni.

L’aspettativa che gli acquirenti olandesi sarebbero venuti a Ochama per i loro generi alimentari settimanali, come si è vantato Den Butter al lancio dell’azienda, sembra al massimo una vana speranza per ora. Perdere due manager olandesi di livello C probabilmente non è una coincidenza, ma piuttosto una dichiarazione sul successo europeo di Ochama.

Se vuoi saperne di più sul proprietario di Ochama, JD.com e su come i giganti cinesi dell’e-commerce stanno prendendo di mira i mercati europei, puoi trovare tutto nel nostro nuovo libro Il futuro dello shopping: reimpostare Re-tail Re-madeche è stato appena nominato per il PIM Marketing Literature Prize 2022.