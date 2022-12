Nuovi prodotti di design IKEA a prezzo ridotto!

Per ogni stagione, IKEA offre nuovi prodotti, ognuno più incredibile dell’altro. In effetti, in qualità di leader di mercato nella decorazione a prezzi bassi, l’azienda svedese offre prodotti ultramoderni che potete trovare senza spendere una fortuna. A questo proposito, vi portiamo alla scoperta di 9 prodotti di design IKEA da acquistare subito!

I nuovi prodotti di design di IKEA

Il marchio IKEA è già immerso nel magico mondo del Natale con nuovi prodotti, uno più adorabile dell’altro: lampade, ripiani, luci rilassanti e oggetti per il benessere. Ecco la nostra selezione dei nuovi prodotti di design IKEA da mettere sotto l’albero:

Sospensioni di bambù : si moltiplicano per rendere la sala da pranzo più calda e intima.

: si moltiplicano per rendere la sala da pranzo più calda e intima. Decorazione da parete a forma di abete : quale modo migliore per immergersi nella stagione natalizia se non quello di trasformare l’albero in un oggetto decorativo? Questa mensola a muro con ispirazione forestale permette di conservare libri e oggetti decorativi in modo giocoso.

: quale modo migliore per immergersi nella stagione natalizia se non quello di trasformare l’albero in un oggetto decorativo? Questa mensola a muro con permette di in modo giocoso. Ripiano a ventosa : staccabile e facile da installare, questa mensola a ventosa può essere posizionata in cucina per conservare le spezie o nel bagno .

: staccabile e facile da installare, questa mensola a ventosa può essere posizionata o . lampada da tavolo : questa lampada da tavolo sobria ed elegante aggiungerà un tocco di eleganza al vostro salotto. Il piccolo extra? Con il suo colore bianco sporco , si adatta a tutti gli interni!

: questa lampada da tavolo sobria ed elegante aggiungerà un tocco di eleganza al vostro salotto. Il piccolo extra? Con il suo colore , si adatta a tutti gli interni! Scolapasta multifunzionale: può essere posizionato sul piano da cucina e può anche essere fissato al bordo del lavello. Con il suo discreto colore nero, si integra nell’arredamento aggiungendo un tocco di originalità con il suo look industriale.

Altri prodotti di design di IKEA