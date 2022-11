Nuovi assortimenti di piante a prezzi stracciati! Abbastanza per dare un nuovo look alla vostra casa quest’autunno!

Lidl non smette mai di stupirti! Il negozio sta organizzando una vendita di piante a prezzi mini. Un evento da non perdere!

Lidl, il primo suggerimento in termini di qualità e prezzo! La grande azienda offre attualmente un’ampia gamma di bellissime piante.

Se per decorare la vostra casa, queste piante portano anche benefici a voi! Non esitate quindi a visitare il negozio per questa offerta unica!

Lidl: imbattibile in termini di prodotti!

Ogni settimana, Lidl vi vizia sempre con nuovi molti nuovi articoli. Che si tratti di utensili, materiali di consumo o oggetti decorativi! Il marchio sa come definire le esigenze dei cittadini. È anche uno dei negozi più consigliati per soddisfare le nostre esigenze quotidiane.

Questa volta Lidl offre un nuovo prodotto per fioristi. Quello che è necessario per decorare gli interni e gli esterni della nostra casa. Tanto più che l’azienda dà la priorità alla qualità prima di mettere in vendita questi nuovi prodotti. Quali sono le nuove varietà di piante disponibili presso l’azienda?

Lidl, il supermercato ideale per la spesa ! Non esitate a scoprire questa nuova collezione quest’autunno. Soprattutto perché la freschezza è essenziale in questa stagione! È quindi una buona idea portare in casa una nuova varietà di fiori!

Nelle righe seguenti è possibile scoprire quali tipi di fiori sono disponibili presso Lidl. Il marchio principale dà inoltre priorità alla soddisfazione del cliente ! I disegni sono visibili anche sulle loro scatole botaniche. Scegliete il vostro preferito per il nuovo anno scolastico. Ancora una volta, lasciatevi viziare scegliendo le loro magnifiche collezioni!

Le varietà disponibili negli scaffali di questo grande supermercato!

Innanzitutto, Lidl presenta il fiore “orchidea dendrobium”. Dal 12 settembre 2022, l’azienda ha lanciato una vendita di questa collezione. Questo tipo di fiore è noto per il suo profumo gradevole e la sua bella consistenza. È ben presentato in un vaso di ceramica a solo 8,99 euro. In effetti, questa è la prima categoria che è stata rilasciata in questa data!

È possibile acquistare la popolare pianta chiamata “calluna heather” anche al Lidl. Sono disponibili 3 colori per decorare la vostra casa. Inoltre, con questo prodotto della natura, la manutenzione è facile e potete prendervene cura con attenzione. Per soddisfare le vostre esigenze, il marchio ha optato per un prezzo generoso di 2,59 euro.

Oltre alle varietà sopra citate, sono disponibili anche diversi altri assortimenti di piante a prezzi scontati. Mercoledì 14 settembre 2022, la grande azienda lancerà ancora una volta una nuova categoria di pianteQuelli che sono a prezzi mini! Tra le altre cose, annuncia con grande suspense le nuove piante per questo autunno.

La concorrenza è solo un titolo di giornale da Lidl! La prova è che tutte le esigenze dei cittadini francesi sono disponibili nel supermercato Lidl. Infatti, se volete decorare il vostro giardino, non esitate a venire a fare acquisti lì. Soprattutto perché ci sarà bulbi di tulipano, un bel roseto che costa solo 5 euro e cactus. Potete essere certi che siamo soddisfatti di tutto!

Lidl: qualche consiglio prima di acquistare le piante che preferite!

Oltre a vendere queste piante, Lidl fornisce anche brevi consigli su come mantenere la decorazione. Prima di tutto, verificare la condizione iniziale del fiore prima di acquistarlo. Riponete il vaso della vostra pianta in un luogo sicuro per proteggerla dai parassiti! Se necessario, mettetelo in un contenitore più grande e comodo. Dopo tutto, queste piante vivono e respirano proprio come noi umani!

Se vi piace vedere la vostra pianta viva e vegeta, acqua finché il fondo non è leggermente umido. In seguito, è necessario rimuovere con cura anche quelli incastrati. Infine, è sufficiente spostare la pianta in un vaso di ceramica adatto alla sua crescita! In questo modo avrete un bel giardino con belle piante. Da Lidl la vostra soddisfazione è la loro priorità!