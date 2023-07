Nuove piante economiche per il giardino sono disponibili in questo momento da Lidl!

Il giardinaggio è una passione che si sviluppa nel tempo, ma a volte può essere difficile trovare piante di qualità a prezzi accessibili. Tuttavia, una nuova opportunità emozionante si presenta ai giardinieri amatoriali e esperti: Lidl, la catena di supermercati ben nota, offre attualmente una selezione di nuove piante a prezzi imbattibili. Che tu stia cercando di aggiungere colore ai tuoi giardini fioriti, coltivare erbe aromatiche fresche o rendere vivo il tuo balcone, Lidl ha tutto ciò di cui hai bisogno!

Offerte speciali su una selezione di piante

Se desideri piante a prezzi imbattibili, non perderti le offerte del momento da Lidl. Troverai sicuramente un’offerta adatta a te.

Kalanchoé in vaso

I Kalanchoé sono apprezzati per il loro aspetto attraente, le foglie carnose e i fiori colorati. Sono spesso coltivati come piante da interno o da giardino per la loro facilità di cura e la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti. Attualmente da Lidl puoi acquistare una di queste piante al prezzo di 4,49 €. Se ne vuoi più di una, le due sono disponibili a 7,85 €, ovvero 3,92 € l’una.

Aster 3 colori

Gli aster sono piante erbacee perenni caratterizzate da fiori a forma di stella, da cui il loro nome che significa “stella” in greco. I fiori di aster possono avere una grande varietà di colori, tra cui:

Bianco,

Viola,

Rosa,

Rosso,

Blu.

Sono generalmente raggruppati in infiorescenze, formando bellissime cime o grappoli. Da Lidl puoi trovare questa pianta a 2,19 €, con uno sconto del 30% sulla seconda pianta.

Kalanchoé in vaso

Per soli 3,72 €, puoi portarti a casa due Kalanchoé in piccoli vasi che potrai riutilizzare in seguito per altre piante, se lo desideri.

Kalanchoé colorato

Non ci fermiamo qui con i Kalanchoé, infatti per 3,89 € troverai un’altra versione di queste piante, in vasi per semplificarti la vita.

Altre piante del momento

Ecco la lista di altre piante disponibili da Lidl in questo momento. Non lasciartele sfuggire!

Eustoma in vaso

Questa pianta, nota anche come Lisianthus, è una pianta fiorita appartenente alla famiglia delle Gentianacee. Originaria del Nord America e del Sud America, l’Eustoma è apprezzato per i suoi magnifici fiori delicati ed eleganti. Puoi averlo per soli 5,99 €!

Ibisco da giardino

Anche conosciuto come ibisco siriacus, è una pianta perenne a fiori appartenente alla famiglia delle Malvacee. Originario dell’Asia orientale, l’ibisco da giardino è molto apprezzato per i suoi magnifici fiori colorati e il suo lungo periodo di fioritura. Puoi ottenerlo al prezzo di 5,99€.

Giglio orientale

Per 7,99 €, puoi dare un nuovo impulso al tuo giardino con il magnifico giglio orientale, anche conosciuto come Lilium orientalis. I gigli orientali si distinguono per i loro grandi fiori eleganti e spettacolari, che sono generalmente a forma di tromba e composti da sei petali distinti. I fiori possono avere diverse colorazioni, dal bianco puro al giallo, al rosso, all’arancione e al rosa, talvolta con macchie o segni contrastanti.

Non aspettare, approfitta ora di erbe aromatiche per il giardino a prezzi scontati da Lidl.