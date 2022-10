Nuova scala della disabilità: cosa cambia?

Il governo ha approvato il nuova scala di disabilità, che migliori la valutazione e la qualificazione del grado di disabilità e impostare una procedura urgente per cause umanitarie e speciali bisogni sociali o sanitari e aspettativa di vita, come ad es persone con SLA, con malattie rare e vittime di violenza sessista.

Su proposta di Ministero dei Diritti Sociali e Agenda 2030, Il Consiglio dei ministri ha dato questo martedì il via libera al regio decreto che istituisce la procedura per la riconoscimento, dichiarazione e qualificazione del grado di invalidità, una nuova scala che sostituisce quella attuale del 1999 e richiesto per un decennio dai 4,38 milioni di persone con disabilità in Spagna.

“Abbiamo finalmente posto fine a questa situazione approvando una nuova scala con criteri più obiettivi, più precisi e più umani, le procedure saranno più agili, più flessibili e più accessibili durante tutto il processo”, ha sottolineato il Ministro dei diritti sociali e dell’Agenda 2030, Ione Belarra, secondo il suo dipartimento.

La nuova scala stabilisce i criteri oggettivi per la qualificazione del grado di disabilità, velocizzare e rendere più flessibili le procedure con mezzi telematici e garantendo l’accessibilità universale dell’intero processo.

E permette alla persona di essere accompagnata da qualcuno di cui si fida, che risulterà favorevolmente nell’autonomia e la sicurezza delle persone con disabilità gravi o con elevati bisogni di supporto.

Procedura d’urgenza per cause umanitarie

Una delle novità è l’implementazione di una procedura di emergenza quando necessario per cause umanitarie o bisogni sociali speciali, come le vittime delle zone di guerra, o la salute e l’aspettativa di vita, come nel caso delle persone con malattie degenerative come la SLA, tra le altre.

Anche le vittime di violenza di genere possono beneficiare di questa procedura urgente poiché, secondo l’ultima Macro-indagine sulla violenza sulle donne, Il 17,5% ha una disabilità causata da abusi.

Questo regolamento stabilisce l’obbligo di garantire i diritti dei minori con disabilità di essere informati, ascoltati e ascoltati senza discriminazioni basate sull’età o sulla disabilità.

Permetterà anche eseguire una valutazione e una valutazione “più accurate”. di realtà che causano disabilità come autismo, disabilità psicosociali o malattie rare.

e costituirà a fonte “preziosa” di informazioni per lo studio delle realtà derivanti da disabilità, situazione reale ed evoluzione, che consentirà il confronto con altri paesi, discipline e servizi e faciliterà l’uso delle informazioni in altri ambiti della salute.

Inoltre, l’Amministrazione sta già progettando a formazione specializzata per tutto il personale e i team di valutazione nei nuovi strumenti e la società civile per la disabilità è inserita come membro della Commissione per la Valutazione della Disabilità.

“Il lavoro non finisce qui (…) perché il nostro impegno per le persone con disabilità continua”, ha aggiunto Belarra.

Il Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità (Cermi) e il Confederazione spagnola delle persone con disabilità fisiche e organiche (Cocemfe) hanno valutato la nuova scala.

Cermi è stato uno degli enti che ha promosso e richiesto questa nuova disciplina in vista della necessità di accelerare la procedura di valutazione, riducendo i tempi di attesa subito da migliaia di ricorrenti, che superano i due anni in alcune comunità autonome.

“Avere una valutazione adeguata della disabilità è fondamentale per consentire alle persone di accedere a diritti e benefici che implica e che cercano di compensare la mancanza di pari opportunità”, ha affermato il presidente di Cocemfe, Anxo Queiruga.