Nuova ondata di covid? L’avvertimento del Collegio dei Medici di Valencia al Governo

Il Collegio dei Medici di Valencia ha inviato una lettera indirizzata al ‘consigliere’ della Salute e al direttore generale dell’Assistenza sanitaria della regione per riferire sulla preoccupazione che sta nascendo nelle cure primarie dal aumento di casi di influenza Y coronavirus. Nel comunicato, l’agenzia avverte dell’arrivo di a nuova ondata di coronavirus e su quanto sia necessario effettuare un test di diagnosi rapida per influenza e covid.

Il collegio avverte della complicazione che i medici possono avere non essendo in grado di distinguere i due virus se non viene fatta una diagnosi specifica. Per questo motivo, sottolineano l’importanza che le persone abbiano accesso a test di autodiagnostica in modo che non succeda più crollo di sistema sanitario. Infine, il comunicato evidenzia che il pandemia “non è ancora finita” e che “ciò che sembra ancora meno comprensibile, sia dal punto di vista etico che scientifico, è privare della capacità di fare una diagnosi corretta pur avendo per essa possibilità tecniche a basso costo”.

Per quanto riguarda le figure di infezioniil virus è aumentato leggermente nella comunità individui più vecchio di 60 anni. all’elenco di deceduto Sono stati aggiunti 206 Nuovo venerdì scorso. In Spagna ci sono attualmente 2.716 pazienti ricoverati e 129 persone che rimangono in terapia intensiva a causa del virus.