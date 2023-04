Nuova collezione ÖMSESIDIG: quando IKEA fa tappa in America Latina.

Questa magnifica collezione ci porta in un viaggio colorato e completamente fuori dal comune. Celebra l’unione di due continenti che sembrano divisi, ma che riescono comunque a fondersi. Regalati i prodotti di questa nuovissima collaborazione per far brillare la tua casa.

Nuova collezione IKEA: la fusione tra il brand svedese e il Sud America

Si tratta di una collaborazione originale e colorata tra IKEA e 9 artisti originari del Cile, della Colombia e del Perù. È in questi tre paesi che sono stati aperti di recente dei negozi del marchio svedese, che ha permesso loro di esprimere liberamente tutta la loro creatività per offrire prodotti per la casa, così come oggetti di decorazione alla moda e colorati. Questa collezione invita al viaggio e al mix di culture.

Nuova collezione IKEA: la celebrazione del colore

Dalla collezione ÖMSESIDIG sono nati 30 prodotti, tutti ispirati alla cultura sudamericana con naturalmente il tocco IKEA. Troverete tra gli altri bicchieri, piatti e vassoi, ma anche dei pannelli decorativi e un’applique e uno sgabello. La collaborazione include anche accessori più atipici come cartoline e borse termiche. Tutti questi prodotti presentano motivi, colori e forme che richiamano in modo indiscutibile i tre paesi dell’America Latina citati in precedenza.

Nuova collezione IKEA: i prezzi accessibili in primo piano

Questa collezione si presenta accessibile e, quindi, con prezzi contenuti. Infatti, il prodotto più costoso offerto da IKEA è lo sgabello in legno che costa 39,99 euro. I prezzi variano da 1,99 euro per la borsa termica, a soli 4,99 euro per l’applique. Il pannello decorativo è proposto a 20 euro, mentre il set di 2 piatti è a 24,99 euro. Non aspettare oltre per regalarti alcuni pezzi di questa superba collezione limitata, disponibile sul sito IKEA e nei negozi coinvolti.