Novità su tastiera e mouse da HyperX

Il Origini della lega HyperX 65 Si tratta di una tastiera dal design spettacolare che unisce due elementi chiave per ogni giocatore: dimensioni ridotte e capacità funzionali. Ha un formato del 65% che lo rende più compatto di un dispositivo senza tasti numerici, pur mantenendo i tasti freccia.

Si distingue per la sua durata, come risultato di una scocca realizzata interamente in alluminio e con tasti HyperX, progettati per resistere 80 milioni di battute. I copritasti PBT a doppio strato hanno funzioni secondarie stampate su di essi in modo che possano essere facilmente individuati. Porta un accattivante design LED dei tasti con incredibili effetti di luce.

L’utente può usufruire di Software HyperX NGENUITY e personalizzare la tastiera con macro e profili di illuminazione specifici, tra le altre possibilità.

Valori aggiunti da tastiera

Fattore di forma ridotto del 65% che lascia più spazio sul tavolo da gioco.

Le funzioni stampate sul lato dei tasti consentono di individuare rapidamente la funzionalità dei tasti secondari.

Corpo in alluminio completamente aeronautico: l’involucro in alluminio mantiene la tastiera strutturalmente sana e stabile quando l’azione diventa intensa.

Copritasti PBT a doppio scatto con stampa laterale per aiutare a individuare funzioni chiave aggiuntive.

Interruttori meccanici HyperX equilibrato in velocità e precisione per aiutare a fornire sequenze di tasti più veloci con meno errori. Il design a LED esposto offre un’illuminazione RGB eccezionale.

Ti consente di personalizzare la modalità di gioco, creare macro e configurare l’illuminazione e gli effetti per tasto (illuminazione ed effetti dei tasti).

Tre angoli della tastiera regolabili e cavo USB-C staccabile

Caratteristiche tecniche

Frequenza di polling: 1.000 Hz.

100% anti-ghosting

Rollover: tasto N

Accelerazione: Sì

Modalità di gioco: Sì

Compatibilità del sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7.

Interruttori: HyperX rosso – lineare; forza operativa: 45 gr; punto di attivazione: 1,8 mm; distanza di viaggio totale: 3,8 mm

Dimensioni: 315,06 x 105,5 x 36,94 mm; 820 grammi

Prezzo 99€

Mouse wireless con molte opzioni

Il mouse da gioco wireless HyperX Pulsefire Haste Si distingue per la leggerezza, la connessione wireless e una batteria a lunga durata, che pesa solo due 2 grammi in più.

La velocità del segnale di 1 ms del dispositivo e il segnale di 2,4 Ghz offrono una connessione wireless a bassa latenza, che è ciò che richiedono i giocatori d’élite. Con durata della batteria fino a 100 ore, È possibile utilizzare il mouse con motivo a nido d’ape per 4 giorni caricandolo una volta.

Grazie al design del pulsante diviso, i micro tasti TTC Golden offrono prestazioni affidabili e resistono a 80 milioni di clic. Il marchio fornisce un cavo HyperFlex flessibile e supporti in PTFE di qualità vergine si combinano per uno scorrimento fluido e fluido.

Il guscio ha un motivo a nido d’ape che lo rende più leggero senza compromettere la durata. Il design della calotta migliora anche la ventilazione e il flusso d’aria.

Per evidenziare un elemento chiave, ovvero che offre un design accattivante con un peso ultraleggero, che aggiunge fino a 100 ore di utilizzo con una singola carica.

Caratteristiche rilevanti

Connessione wireless a 2,4 Ghz con una durata della batteria fino a 100 ore

Design a conchiglia esagonale ultraleggero

Antipolvere e impermeabile. IP55 valutato per resistere a sudore e piccoli incidenti con acqua, polvere, olio e sporco.

Micro chiavi dorate TTC antipolvere

Supporti in PTFE puro vergine. I pattini 100% PTFE a basso attrito offrono una scorrevolezza fluida e senza sforzo per una migliore risposta del mouse. È incluso anche un set di pattini sostitutivi in ​​caso di usura.

Specifiche

Sensore Pixart PAX 3335 con 16.000 DPI

Pulsanti con sei ingressi personalizzabili:

2 clic comuni

1 pulsante sulla rotella di scorrimento

1 pulsante in alto

2 pulsanti secondari sul lato sinistro

Velocità massima: 450 IPS

Accelerazione massima: 40G

Frequenza di polling: Ultrapolling a 1000 Hz

Illuminazione RGB: colori personalizzabili tramite software

Connettività Chiave wireless a 2,4 GHz o cavo USB-C HyperFlex rimovibile

Batteria: Fino a 100 ore di autonomia

Dimensioni 124,3 x 66,8 x 38,2 mm

Peso: 61 grammi

Prezzo. 96€