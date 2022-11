Novità in arrivo: i sondaggi su WhatsApp

WhatsApp è l’app di messaggistica più scaricata e utilizzata al mondo. Quando si blocca, gli utenti di tutto il mondo si affrettano a cercare spiegazioni oppure vanno in cerca di alternative all’app, come Telegram o Signal. Meta, colosso tech che riunisce anche Facebook e Instagram, opera costanti rinnovamenti su WhatsApp per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. Ma ora arriva una nuova funzionalità sia per Android sia per iOS: si potranno creare sondaggi su WhatsApp, rivolti a un singolo utente oppure a un gruppo.

Sondaggi su WhatsApp: aggiorna l’app

Se non l’hai ancora fatto, installa l’ultima versione beta di WhatsApp e forza la chiusura, svuota la cache e/o riavvia il tuo cellulare Android. Per aggiungere un sondaggio, clicca sulla graffetta nel campo di scrittura: oltre alle possibilità consuete, ne vedrai anche un’altra di colore verde chiamata, appunto, ‘Sondaggio’.

I sondaggi su iOS

Gli utenti di iPhone hanno già questa funzione da alcuni giorni. Il modo per accedervi è lo stesso di Android: da una chat, premi il simbolo ‘+’ (come se volessi inviare una foto, un documento, un contatto o la posizione) e lì visualizzerai anche l’opzione ‘Sondaggio’.

È importante sapere che i sondaggi su WhatsApp consentono di votare più volte per diverse opzioni, ovvero consentono la selezione multipla. Pertanto, nel caso in cui venga inviato a una chat di gruppo, è necessario tenere conto del fatto che ogni persona può votare per tutte le opzioni disponibili.

