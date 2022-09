Novità per il monitoraggio domestico

marca di prodotti per la sicurezza eufy Security, di Anker Innovationsha presentato eufy Edge Security System e insieme ad esso eufyCam 3, una nuova generazione di telecamere wireless per esterni.

Questo sistema è guidato dall’hub HomeBase 3, basato sulla tecnologia di intelligenza artificiale ad autoapprendimento dell’azienda. Con l’uso, è in grado di ottenere una precisione del 99% identificando persone diverse attraverso il riconoscimento facciale, nonché animali e oggetti. Il video registrato viene quindi catalogato automaticamente e salvato su un archivio crittografato locale, senza costi aggiuntivi o costi ricorrenti. I dati sono accessibili sempre e ovunque tramite l’app eufy Security.

Sorveglianza precisa

Il sistema funziona con la tecnologia di apprendimento automatico BionicMind AI di eufy per riconoscere volti familiari, sagome umane, posizioni naturali del corpo e comportamenti umani e separarli dal movimento che può essere generato da animali domestici o oggetti. Consente di acquisire e classificare automaticamente i video di familiari, amici o visitatori abituali, assegnando nomi e relazioni e personalizzando le notifiche, inoltre può identificare e avvisare se viene trovato un estraneo nei pressi della proprietà.

Quando qualcuno passa davanti all’angolo di campo di una telecamera, le immagini del viso, del corpo e dei movimenti vengono inviate all’HomeBase 3 in modalità wireless per l’analisi. Più informazioni riceve l’hub, maggiore è la sua precisione e può raggiungere fino al 99%. Utilizza la sua tecnologia computazionale per analizzare il video sul dispositivo stesso, senza inviarlo a nessun server o cloud, ed emette una notifica nell’app oltre a salvare il video se necessario.

capacità flessibile

Include 16 GB di spazio di archiviazione crittografato con crittografia a 256 bit, senza pagamenti ricorrenti. Questo spazio è espandibile con un disco rigido con un massimo di 16 TB di memoria aggiuntiva per salva fino a 60 anni di video in formato locale senza la necessità di cancellare le vecchie registrazioni.

L’Edge Security System sarà compatibile con le nuove telecamere eufyCam 3 ed eufyCam 3C in arrivo contemporaneamente e, tramite un aggiornamento del firmware, i vecchi modelli eufyCam o Video Doorbell saranno in grado di collegarsi. È possibile collegare tutte le telecamere necessarie, consentendo all’utente di espandere il sistema di sicurezza in base alle proprie esigenze.

Telecamere di nuova generazione

Si configura come la telecamera di sicurezza più evoluta del brand con registrazione video in risoluzione Ultra HD 4K, visione notturna a colori e a infrarossi, faretto LED, audio bidirezionale e una batteria con autonomia fino a 1 anno ricarica con pannello solare integrato. eufyCam 3C è una versione più compatta che non include la ricarica solare. Entrambi includono la resistenza alle temperature esterne e all’acqua e alla polvere con certificazione IP67.

Prezzi

Il sistema eufy Edge Security System può essere acquistato in un kit che include HomeBase 3 e due telecamere eufyCam 3 per € 549. Il kit con due fotocamere eufyCam 3C costerà 519,99 €.

Una telecamera eufyCam 3 aggiuntiva da aggiungere al sistema sarà disponibile per € 199,99.