Nottingham Forest promosso in Premier League: ecco cosa devono fare i Tricky Trees per stare in piedi

Il Nottingham Forest aveva bisogno di aiuto, ma con una vittoria per 1-0 sull’Huddersfield Town nella finale dei playoff della promozione del campionato EFL, i Tricky Trees torneranno in Premier League, ponendo fine a 23 anni di assenza. È stata una giornata da dimenticare per Huddersfield poiché un autogol di Levi Colwill al 43 ‘era l’unica cosa a separare le squadre, ma la partita non sarebbe finita senza le polemiche dell’arbitro Jon Moss nell’ultima partita prima del ritiro.

C’è stato un rigore su Jack Colback nel finale, ma Harry Toffolo è stato invece ammonito per simulazione. È stata una decisione curiosa di Moss poiché c’era un contatto tra i due, ma anche dopo una revisione del VAR, non ha ribaltato la decisione nonostante quelle che sembravano molte prove.

Con il gioco separato da margini così ristretti, Huddersfield può sentirsi duro, ma avrebbe anche dovuto sfruttare meglio le proprie possibilità e aprirsi per attaccare di più Forest in una partita in cui ci voleva troppo tempo per andare avanti.

Nella partita più importante della stagione, l’Huddersfield ha effettuato solo quattro tiri, senza metterne nessuno in porta. Il portiere del Nottingham Forest Brice Samba è dovuto partire per un infortunio verso la fine del regolamento, sostituito dall’americano Ethan Horvath, ma l’Huddersfield non è riuscito a spingere il ritmo, mancando di precisione in ritardo, come ha fatto per tutta la partita.

Quando il manager del Forest Steve Cooper è subentrato il 21 settembre, il Forest era l’ultimo della classifica dopo otto partite. Da allora, hanno raccolto 23 vittorie per andare in una corsa di una vita in Premier League. In 134 anni, questa è la prima volta che la squadra in fondo alla classifica dopo otto partite viene promossa in Premier League.

In attesa della prossima stagione, ecco cosa possiamo aspettarci da Forest:

Scopri l’esercito in prestito

Per la finale dei playoff, quattro giocatori dell’XI titolare del Nottingham Forest sono in prestito al club. Djed Spence (Middlesbrough), Keinan Davis (Aston Villa), Philip Zinckernagel (Watford) e James Garner (Manchester United) sono entrambi al club in prestito e hanno avuto un impatto in questa stagione. Il Manchester United deve prendere una decisione su Garner perché ha dimostrato di poter competere. Potrebbe non essere ancora a livello di Premier League, ma quando lo United ha bisogno di aiuto a centrocampo ora, Erik ten Hag potrebbe voler ottenere Garner. Ha senso prestarlo indietro per una stagione per vedere come si adatterà alla Premier League, ma dipenderà fortemente dagli affari estivi del Manchester United.

Spence e Zinckernagel sembrerebbero più facili da legare in quanto sono sui libri contabili delle squadre del campionato, ma una stagione che ha visto Spence segnare tre gol e assistere altri cinque in tutte le competizioni gli ha sicuramente guadagnato ammiratori. È sui libri di Middlesbrough, quindi sarà tra loro e Spence su dove vede il suo futuro. Cooper spera che la corsa magica con la squadra sia sufficiente per allontanare l’interesse segnalato dagli Spurs in Spence. Il Tottenham lo ha tenuto d’occhio a lungo, secondo The Athletic. Probabilmente sarà facile concludere un accordo per Davis poiché è in eccedenza rispetto ai requisiti dell’Aston Villa.

Aggiungi profondità ed esperienza al centrocampo

Supponendo che Cooper si aspetti di impiegare il 3-5-2 che ha fatto spuntare Forest, avranno bisogno di miglioramenti a centrocampo. Sul retro, la squadra dovrebbe essere abbastanza solida per sopravvivere e anche se Spence se ne va, ci saranno opzioni per aggiungere terzini destri. Ma la prima domanda riguarda il futuro di Garner, come se se ne andasse, c’è un grande buco che deve essere riempito. La seconda domanda riguarda Ryan Yates che passa alla Premier League. Membro dell’accademia forestale, ha preso prestiti a club di lega inferiore per esercitare il suo mestiere prima di avere la sua possibilità con la prima squadra. La loro campagna di promozione è stata la sua migliore segnando otto gol in campionato, ma il salto in Premier League è importante.

Yates si è guadagnato il ruolo di titolare nel primo giorno della Premier League, ma Cooper farebbe bene a portare uno o due centrocampisti con esperienza in Premier League per competere e spingere.

Lo sviluppo di Johnson è fondamentale, ma possono rimanere svegli?

Possibilmente. Il nucleo è forte, ma mentre i prestiti lasceranno dubbi verso l’estate, Forest avrà anche bisogno di un bel po’ di giocatori per fare un grande salto. Steve Cook e Jack Colback sono gli unici membri della squadra con una notevole esperienza in Premier League. Saranno in grado di dare a tutti indicazioni su cosa aspettarsi facendo il salto, ma rimanere su potrebbe dipendere dal fatto che il gol di Brennan Johnson riuscirà a fare il salto.

Johnson ha segnato 18 gol e ha assistito altri 10 gol nel campionato. Non vuoi accumulare troppa pressione su un 21enne che sta diventando bravo, ma ha il vantaggio che suo padre David Johnson ha molta esperienza nel gioco facendo oltre 400 presenze nella sua carriera, segnando 130 gol. Sarà il più preparato possibile, ma la sua transizione insieme a quella degli altri membri di Forest mostrerà se riusciranno a evitare il drop la prossima stagione. Con Fulham, Southampton, Bournemouth, Leeds United ed Everton che dovrebbero essere nel mix per la retrocessione, un inizio caldo può fare molto, simile a come il Brentford ha ottenuto un 13° posto dopo essere arrivato prima della scorsa stagione.