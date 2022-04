Notizie sul trasferimento di Erling Haaland, voci: Jurgen Klopp del Liverpool dice che non c’è alcuna possibilità che facciano un’offerta

Questa sarà l’estate di Erling Haaland. Il fenomeno norvegese è l’obiettivo principale di tutti i top club europei che cercano un nuovo attaccante. Diverse parti stanno già lavorando sodo per sbarcare Haaland e chiunque lo ottenga ha una legittima possibilità di ottenere il più grande affare dell’ultimo decennio. Manchester City, Real Madrid, Barcellona e altri sono tutti interessati. A partire da questa estate c’è una clausola rescissoria inclusa nel contratto firmato da Haaland con il Borussia Dortmund a dicembre 2019 per 75 milioni di euro. Quindi questo è il prezzo che il suo club attuale gli otterrà e non avranno voce in capitolo nelle trattative finché la clausola verrà attivata. Ecco perché ora è fondamentale per i club interessati trovare un accordo con il giocatore e il suo agente Mino Raiola.

Le ultime voci sul trasferimento di Haaland

Conosci meglio Haaland

80 gol: Dal suo debutto con il Borussia Dortmund il 18 gennaio 2020, Erling Haaland ha segnato 80 gol in 79 partite di Bundesliga. Nell’attuale stagione della Bundesliga, ha segnato sedici gol in quattordici partite giocate.

Juventus: Nell’estate del 2018, quando Cristiano Ronaldo si trasferì alla Juventus, c’era una possibilità che anche Haaland potesse entrare a far parte del club italiano. Dopo i colloqui, e anche una trasferta a Torino, ha poi deciso di passare all’RB Salisburgo in Austria con l’obiettivo di entrare in Bundesliga in seguito, come ha fatto.

Nell’estate del 2018, quando Cristiano Ronaldo si trasferì alla Juventus, c’era una possibilità che anche Haaland potesse entrare a far parte del club italiano. Dopo i colloqui, e anche una trasferta a Torino, ha poi deciso di passare all’RB Salisburgo in Austria con l’obiettivo di entrare in Bundesliga in seguito, come ha fatto. Ole Gunnar Solskjær: L’ex allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær era l’allenatore dell’Haaland quando giocava per la squadra norvegese del Molde e lo voleva anche al Man United quando Haaland giocava per il Salisburgo e decise di recarsi personalmente in Austria per convincere il giocatore, che preferiva unirsi al Borussia Dortmund a fine dicembre 2019.

L’ex allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær era l’allenatore dell’Haaland quando giocava per la squadra norvegese del Molde e lo voleva anche al Man United quando Haaland giocava per il Salisburgo e decise di recarsi personalmente in Austria per convincere il giocatore, che preferiva unirsi al Borussia Dortmund a fine dicembre 2019. Famiglia: È molto legato alla sua famiglia e in particolare a suo padre Alfie che era lui stesso un calciatore e nella sua carriera ha giocato per il Leeds (dove Erling è nato nel 2000) e il Manchester City. È sempre vicino a lui e al suo agente Mino Raiola quando devono essere prese decisioni importanti.

Club interessati

Manchester City e Real Madrid sono attualmente i primi ad ingaggiare Erling Haaland questa estate. I rapporti dicono che entrambi i club sono pronti a soddisfare le sue richieste finanziarie. Pep Guardiola è alla ricerca di un attaccante dall’anno scorso, quando il club non è riuscito a ingaggiare Harry Kane e Haaland può essere la soluzione ideale per lui, nonostante la presunta cattiva relazione di Pep con il suo agente Mino Raiola. L’obiettivo del Real Madrid sarebbe quello di ingaggiare sia Haaland che Kylian Mbappé quest’estate per iniziare una nuova era nel club. Anche il Barcellona è un club che dobbiamo includere nella lista. Sia il presidente Laporta che l’allenatore Xavi non negano un interesse per il giocatore e il rapporto di Mino Raiola con Laporta potrebbe essere un fattore determinante per un accordo.

Mentre Manchester United e Liverpool sembrano indietro nella corsa all’ingaggio di Haaland, anche il Bayern Monaco potrebbe essere coinvolto se Robert Lewandowski lascia il club. L’attaccante polacco ha un contratto con il club fino al 2023 e punta a un rinnovo a lungo termine. I rapporti dicono che potrebbe decidere di lasciare il Bayern quest’estate se i negoziati dovessero fallire e Haaland potrebbe essere il suo potenziale sostituto.