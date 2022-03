Notizie sul trasferimento del Liverpool: le trattative per il contratto di Mohamed Salah rimangono in stallo, la stella non accetterà l’offerta attuale

Il contratto di Mohamed Salah scade nell’estate 2023. Il club e il giocatore hanno iniziato i colloqui per un nuovo accordo mesi fa, ma, come ha riferito l’insider della CBS Fabrizio Romano, i colloqui si sono interrotti lo scorso dicembre e Salah e il suo agente non hanno intenzione di accettare l’attuale L’offerta attuale del Liverpool.

Jurgen Klopp ha parlato venerdì della situazione contrattuale di Salah e ha affermato che la decisione finale spetta “al giocatore”. La priorità di Salah resta quella di restare al Liverpool ma il giocatore non ha intenzione di accettare l’attuale proposta sul tavolo di prolungare il contratto. L’ultimo incontro con il suo agente Ramy Abbas è stato a dicembre e poi i colloqui si sono interrotti, non ci sono stati ulteriori progressi nelle ultime settimane.

Il Liverpool dovrà fare una nuova offerta nelle prossime settimane per cercare di convincere il giocatore che, secondo quanto riferito, rimane felice di rimanere nel club se le sue condizioni saranno soddisfatte. Durante la stagione in corso, Salah ha giocato trentaquattro partite con il Liverpool, segnando ventisette gol in tutte le competizioni e fornendo dieci assist. Ovviamente è un giocatore cruciale per la squadra di Jurgen Klopp e i fan del Liverpool sperano di ricevere notizie più positive nelle prossime settimane. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, il suo futuro al club è decisamente in dubbio.