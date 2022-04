Notizie sul trasferimento del Chelsea: Antonio Rudiger lascerà il ruolo di free agent a fine stagione, secondo quanto riportato

Antonio Rudiger è in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione e sembra che la sua collaborazione con l’allenatore Thomas Tuchel finirà. Secondo un rapporto di Matt Law, Rudiger ha rifiutato un’offerta di oltre 200.000 sterline a settimana che è stata fatta prima che il Chelsea venisse sanzionato. E sembra che Rudiger sia ora pronto per una nuova sfida.

Quando Thomas Tuchel è subentrato al Chelsea, una delle prime cose che ha fatto è stata riportare Rudiger in un posto da titolare nella sua linea difensiva a tre uomini. Kurt Zouma non era abbastanza a suo agio sulla palla per gestire la pressione di passaggio ed era necessaria l’avventura di Rudiger per far funzionare le cose insieme al più conservatore Thiago Silva e un cast in continua rotazione di difensori centrali di destra. Ha funzionato a meraviglia. Rudiger e Tuchel hanno vinto insieme Champions League, Coppa del Mondo per club e Supercoppa.

Grazie alle sanzioni su Roman Abramovich, il Chelsea non può fare un’offerta ufficiale a Rudiger prima che la vendita del club sia completata, ma indipendentemente dalle tasse di firma e dagli agenti saranno troppo alte per il Chelsea, secondo la legge. Ciò significa che Rudiger sarà un free agent alla fine della stagione.

Uno dei migliori difensori centrali del mondo, Rudiger non mancherà di corteggiatori ma il Real Madrid potrebbe essere la sua prossima tappa. Il super club spagnolo è stato a lungo legato al difensore tedesco e sembra destinato a fare una serie di mosse aggressive quest’estate. Non hanno nascosto la loro ricerca della stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e hanno anche espresso interesse per Erling Haaland del Bayern Dortmund, anche se l’attaccante della superstar norvegese sembra probabilmente diretto al Manchester City.

Sarebbe un buon acquisto per Carlo Ancelotti dato che i Blancos hanno lottato in difesa in questa stagione. Rudiger potrebbe collaborare con David Alaba o consentire ad Alaba di assumere un ruolo più libero nella squadra dando loro più solidità in difesa.