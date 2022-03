Notizie Juventus: Paulo Dybala non firmerà il nuovo contratto, lascerà il club in estate, secondo quanto riportato

Paulo Dybala dovrebbe lasciare la Juventus alla fine della stagione in corso. Lunedì gli agenti dell’attaccante argentino si sono incontrati con i rappresentanti della Juventus per discutere della sua situazione contrattuale, poiché l’attuale accordo scade quest’estate. Come riportato in precedenza dall’insider della CBS Fabrizio Romano, Paulo Dybala non firmerebbe l’offerta che la Juventus ha attualmente sul tavolo per il suo attaccante. L’incontro è stato determinante per determinare il futuro di Dybala, per decidere se prolungare e rimanere a Torino o diventare uno dei nomi più caldi del mercato dei free agent quest’estate.

E sembra che la risposta sia che diventerà un free agent. Secondo Sky Sport Italia, Dybala e Juventus non sono riuscite a venire a patti.

Si parla di un rinnovo iniziato molto prima dell’inizio della prima epidemia di COVID-19 nel 2019, quando Fabio Paratici (ora al Tottenham) era ancora in carica. Le cose sono andate ulteriormente più recentemente con le trattative in corso tra il successore di Paratici, Federico Cherubini e l’agente di Dybala, Jorge Antun. È stata una trattativa complicata, ma sembrava aver finalmente dato i suoi frutti lo scorso novembre, quando entrambe le parti sembravano impegnate a concordare un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione, comprese le integrazioni. Doveva essere firmato prima di gennaio, ma prima che ciò potesse accadere, Dybala, che è stato soggetto a infortuni nel corso della sua carriera, ha preso un altro colpo. Ha saltato quattro partite tra novembre e dicembre.

Nel frattempo, prima della gara di Supercoppa contro l’Inter, l’ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha avuto parole forti su di lui. “Chiunque indossa il nostro numero dieci deve rendersi conto del peso che questo numero ha per noi”, ha detto. La squadra ha chiesto a Dybala e al suo agente di aspettare fino a febbraio per discutere di nuovo della sua situazione contrattuale. La richiesta colse di sorpresa Dybala, era pronto a firmare il suo nuovo contratto da settimane. Poi il club ha chiesto ancora una volta di posticipare l’incontro alla pausa internazionale di marzo e la sensazione tra le parti era che l’accordo che sembrava essere stato quasi raggiunto fosse ora molto difficile da raggiungere. Lunedì si è finalmente svolto questo incontro e il risultato è stato quello che molti si aspettavano. Paulo Dybala lascerà la Juventus in estate se non succede nulla di sorprendente nelle prossime settimane. Come riportato dal giornalista argentino Luis Merlo, l’Inter potrebbe essere uno dei club interessati a Dybala e nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club italiano e l’agente di Dybala per discutere di una possibile mossa. La saga di Dybala è appena iniziata e molti altri club europei si uniranno sicuramente alla corsa per ingaggiarlo.