Notizie Juventus: Dybala parte in lacrime, l’addio di Chiellini e de Ligt ha offerto un nuovo accordo

Serata indimenticabile per i tifosi bianconeri lunedì che hanno salutato Giorgio Chiellini e Paulo Dybala in vista delle partenze estive. Il capitano bianconero ha lasciato il campo dopo diciassette minuti (in onore di aver giocato 17 stagioni) contro la Lazio quando il tecnico Massimiliano Allegri lo ha chiamato in panchina. Tutto lo stadio e le squadre hanno applaudito per Chiellini, che ora probabilmente giocherà in MLS prima del suo ritiro.

Il Los Angeles FC è la sua probabile destinazione, ma l’attuale capitano della Juventus avrà bisogno di più tempo per riflettere sul suo imminente futuro. Con la Juventus Chiellini ha giocato 560 partite e segnato 36 gol. Ha vinto nove titoli di Serie A, uno di Serie B, cinque Supercoppe Italiane e cinque Coppe Italia. Con la nazionale, Chiellini ha vinto il Mondiale 2006 e ha vinto UEFA Euro 2020 dopo aver battuto l’Inghilterra a Wembley in un emozionante rigore.

Verso la fine del match è stato anche il momento di Dybala. L’attaccante argentino lascerà anche la Juventus a fine stagione dopo che la trattativa per il nuovo contratto non è andata da nessuna parte. Dybala è rimasto in lacrime davanti ai suoi fan che lo hanno applaudito fino alla fine. I tifosi bianconeri non hanno mai accettato la decisione del club di lasciarlo andare così facilmente soprattutto ora che si vocifera che l’Inter sia il club più interessato a ingaggiare il giocatore a parametro zero.

I bianconeri intanto progettano il futuro e hanno proposto a Matthijs de Ligt un nuovo contratto fino al 2026 come riportato da Sky Italia. Dopo l’addio di Chiellini, i bianconeri vogliono iniziare un nuovo capitolo con l’ex difensore dell’Ajax, che dalla prossima stagione sarà ancora più determinante per la squadra di Allegri.