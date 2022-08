Notizie di trasferimento, indiscrezioni: Chelsea insegue Aubameyang, Fofana, Gordon; La Juve ingaggia Milik; L’Arsenal vuole Neto

Cosa c’è di meglio di una tazza di caffè e delle ultime notizie di trasferimento? Partecipa perché CBS Sports fornisce gli ultimi aggiornamenti da tutto il mondo e cosa significano per le tue squadre preferite. Juve hanno deciso di firmare Milik invece di Depay. mentre Chelsea si stanno avvicinando all’accordo con Pierre Aubameyang e hanno tenuto colloqui per Wesley Fofana. Non solo quello, Arsenale sono anche in corsa per firmare di Wolverhampton ala Pedro Neto. Veniamo all’ultimo:

Nel box da sei yard

Le più grandi storie di trasferimento della giornata. Questi sono gli affari che stanno accadendo, o almeno stanno per finire.

La Juventus opta per Milik

La squadra italiana ha bisogno di un sostituto dopo la scadenza del prestito di Alvaro Morata e la decisione è spettata al consiglio di amministrazione tra l’attaccante dell’OM Arkadiusz Milik e di Barcellona Memphis Depay. Il club guarda all’attaccante polacco al posto di Depay, che arriverebbe a Torino in prestito con opzione di riscatto inclusa nell’affare.

Entrata in area di rigore

Queste mosse potrebbero non essere imminenti, ma c’è molto trasferimento fuoco in tutto il fumo che questi giocatori e squadre potrebbero soffiare.

Il Chelsea si avvicina ad Aubameyang e Fofana

La finestra di mercato del Chelsea potrebbe riscaldarsi di nuovo nei prossimi giorni. La squadra inglese è in contatto con il Leicester per ingaggiare il difensore Wesley Fofana e presto è prevista una nuova offerta. Allo stesso tempo, Thomas Tuchel ha chiesto un nuovo attaccante e l’obiettivo principale è ancora Pierre Aubameyang. Dopo che i termini personali sono stati concordati con il campo del giocatore, i due club stanno ora lavorando per trovare un accordo che funzioni per entrambe le parti. Il Barcellona chiede circa 30 milioni di euro per l’ex capitano dell’Arsenal.

L’Arsenal sta lavorando per ingaggiare Pedro Neto

Parlando dei Gunners, la squadra di Mikel Arteta ha iniziato molto bene in questa stagione di Premier League e la finestra di trasferimento potrebbe dare ancora più speranza ai fan poiché il club sta cercando di ingaggiare l’ala offensiva Pedro Neto dai Wolves, secondo David Ornstein. I colloqui con il suo agente e il club sono iniziati tempo fa, ma non sarà facile considerando che il Wolverhampton non ha intenzione di venderlo quest’estate.

Gioco di costruzione

Queste mosse potrebbero essere speculative ma sono quelle da tenere d’occhio.

Anche il Chelsea è al posto di Gordon

Il Chelsea è letteralmente ovunque in questi ultimi giorni della finestra di mercato. Come riportato da Sky Sports, la squadra inglese è disposta a pagare 60 milioni di sterline inclusi i componenti aggiuntivi Everton inoltrare Antonio Gordon. Il Chelsea aveva un’offerta iniziale di circa 40 milioni di sterline rifiutata dall’Everton all’inizio di questo mese, ma il club è pronto ad aumentare la propria offerta ora. La posizione dell’Everton quest’estate è stata che il giocatore non è in vendita al momento.

Punte da custode

I tuoi battitori veloci quotidiani.