Nonostante l’interesse di lunga data del Paris Saint-Germain e altri, Inter Milan hanno deciso di mantenere Milano Skriniar questa stagione. Il club italiano ha tenuto colloqui in corso con la squadra francese dall’apertura della finestra di mercato, ma non è riuscito a raggiungere un accordo sulla quota, nonostante il contratto di Skriniar scada nell’estate 2023. Il 27enne difensore centrale è ora destinato a restare all’Inter almeno per un’altra stagione, con le trattative per un nuovo contratto che dovrebbero partire molto presto. L’ultima offerta infruttuosa del PSG è stata di circa 50 milioni di euro più aggiunte, e l’Inter alla fine ha deciso che non era abbastanza e ha deciso di mantenere il giocatore.

Milan Skriniar era uno dei nomi a cui PSG, Chelsea e altri erano interessati quest’estate, ma non ha mai detto esplicitamente al club italiano di voler lasciare e terminare il suo periodo di cinque anni con il club, arco che include la vittoria di tre trofei in ultime due stagioni sotto la guida degli allenatori Antonio Conte e Simone Inzaghi. Skriniar è uno dei difensori centrali più quotati in Serie A al momento, ma l’Inter aveva bisogno di fondi quest’estate ed è stato uno dei giocatori con più interesse in Europa. I nerazzurri però sono riusciti a vendere Andrea Pinamonti a Sassuolo e Cesare Casadei al Chelsea per circa 20 milioni di euro ciascuno, e questo ha aiutato il club a decidere di non vendere Skriniar. L’Inter sta ancora cercando un altro difensore centrale, dopo Andrea Ranocchia lasciato come free agent quest’estate. Il club sta attualmente esplorando opzioni sia per vecchi che per giovani Lazio‘S Francesco Acerbi (34) e Trevoh Chalobah (23) in prestito fino a fine stagione.